咪子／海龜奇遇記

聯合報／ 文／咪子

第一次近距離看見海龜是在海邊，那是一隻受了傷、擱淺岸邊的綠蠵龜，牠的前肢被廢棄漁網纏住，背殼上還有藤壺與藻類附生；由於只是一隻幼龜，體型相對瘦弱。

盛夏的沙灘上，遊客目光都在海龜與海巡人員身上，我靜靜目送他們離開，人潮與躁動隨著浪潮聲漸次被轉成靜音，獨留下紛亂的腳印。他們說，海龜會被送至國立海洋生物博物館，由專業人員照護。

我以為自己與海龜的奇遇就到這裡，沒想到幾個月後在官網上看到野放訊息，二話不說抵達現場。

暑氣依舊，一行人抬著箱子靠近岸邊，照護人員提醒大家不要嚇到海龜、不要遮擋到牠的路徑。當箱子被放下，海龜似乎迫不及待回歸，不斷揮舞著前肢，雀躍如走紅地毯般，在兩旁眾人的祝福與手機列隊中，游進大海，消失在沁涼蔚藍中。

我想這真的是我與海龜奇遇故事的結尾了吧！如果要有後續，那應該是我學會潛水後的另一段旅程了。

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