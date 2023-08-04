我跟她是同校學生，經常相約傍晚打羽毛球。我負責帶兩支球拍還有水，而她，人到就好。

這天她來得比較晚，每個場地都已經有學生在對打，看著她愧疚的表情，我提出一個建議：「我們去找一組對打，贏了晚餐我請客，輸了妳請。」她笑笑地點點頭。於是，我繞場一圈，鎖定一組她不認識的校隊，結果自然是輸得理所當然，輸得心服口服，輸得心花怒放，輸得小鹿亂撞。

各自回宿舍盥洗，約好八點司令台集合。我們走到校門對面滷味攤，夾了兩百元的東西，老闆給了兩支竹籤，真不會做人。

「要去哪裡吃？」她拎著一大袋滷味問。

「去操場吧。」我接過袋子。

操場燈光昏暗，只有司令台旁兩盞路燈與一旁資管大樓透出光亮。我們在第三跑道逆時鐘邊走邊吃，分享彼此生活小事。「妳知道資管大樓最近出事了嗎？」我問。她忽然向我靠近，纖細手臂貼在我身上，緊張地說：「什麼事？你不要嚇我。」我正經地小聲回她：「那棟大樓最近有人……參加全國程式設計比賽得名了。」她把手臂移開，巴了我一下，我卻笑得很大聲。兩百元滷味分量不少，吃到最後要捧在手心才能順利叉起目標物。剩下幾個甜不辣跟豬血糕，我示意她再吃一點，她低頭選定後將竹籤落下，竹籤穿過甜不辣，穿過滷味袋，穿過手提袋，刺進我掌心。「喔嗚！」我抖了一下，她抖得比我更大，受到驚嚇，我連忙解釋是竹籤叉到手了。「這是給你的懲罰，誰教你剛剛嚇我。」

學校宿舍有門禁，準時十點鎖門，因此我要在時間內送她回女宿。晚上的校園非常安靜，靠近女宿就聽到沐浴間水聲，腦中綻放陣陣花香。走到門口，猛然傳來一句：「欸，幫我拿件內褲。」我和她對視兩秒後大笑。原來女宿這麼豪放，「會跟男宿一樣出現只穿著內褲活動的人嗎？」我問。她又巴了我一下，要我快點回男宿，揮揮手便走了進去。

回去的路上，我停在司令台旁，看著有一絲血跡的掌心，手機突然震動，收到一則訊息，「記得擦藥喔。」泛紅的不只是手掌，還有我的耳朵。