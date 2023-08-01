騷夏／省螺絲花飛行機

這天的辦公室氣氛有點浮動，我猜應該是星期五的緣故，看同事們紛紛犧牲午休時間魚貫往電梯排隊，我在茶水間不疾不徐手沖著我的咖啡，於是就被問：你是買完了嗎？

「買便當嗎？中午便當早就吃完了呀。」我的回答充滿天真。同事露出「秀才遇到兵」的表情，我才意會到，今天是一期一會的福利品清倉拍賣大會。

電梯剛好上來，門打開，走出一批滿懷戰利品的同事：家電和各式餐廚杯碗，大家買好買滿，有人說先上來放東西，還要再去排隊買下一批，臉上法喜充滿。

「你不是剛搬新家嗎？沒有東西要買嗎？」

我搖搖頭。

買了房子以後，許多購物慾望瞬間被閹割了。房貸壓力是其一，另一個陰影成形於搬家的時候：距離上次搬家已是十三年前，原本的舊家積累太多生之長物。光是藏書我就趁機捨離了五百多本，文具紙膠帶筆記本辦公室療癒小物，在搬家的時候看起來都是留之無用棄之可惜的廢物。廢物是我的情緒性發言，疲憊和時間的壓力讓我在搬家公司來的前一天崩潰，丟東西丟到喪心病狂，呈現「見一個殺一個」的強力斷捨離狀態，甚至直接丟掉舊筆電。

至今耳朵裡仍殘留著我把筆電丟在社區大垃圾桶的金屬哐啷聲。

「裡面有什麼資料都沒檢查？」

我搖搖頭，不知道。

應該已經沒有能超越「看都沒看直接丟掉電腦」的瘋狂了吧？我都快不認識自己了。

儘管後來我用一車三千六百元的小車搬家專案，完成自己的中年遷徙，旁人稱讚、羨慕、驚呼「真是個節制的人」，但他們並不知道我的搬家有如此失去理智的這段。

讓我們回到福利品拍賣會現場，當然我最後還是沒有去拍賣會，同事用一句台語俗諺形容這狀態：「省螺絲花飛行機。」指省小錢卻花大錢，省買一顆螺絲，卻花了一架飛機。看情境用法，通常是被解釋成「因小失大」。

各種形容花錢的日常用法都充滿戲劇張力，例如：「錢放在口袋是會咬你？」或家母常常說的：「把錢丟到水溝，還會聽到『咚』一聲，把錢給小孩，連『咚』都沒有。」我「省螺絲花飛行機」買了房子以後，房仲費、額外的手續費，還有裝潢費等等，可能近期都不能出國旅遊，飛機票的錢也一併省下來了。