我要讓孩子們知道誠實比成績重要

我是一名小學老師，活得像一隻章魚，必須有很多手，因為一入學校就有做不完的事，我必須像個得道高僧，煩事不入我心。

其實小學生的心思最單純，說話做事不會拐彎抹角，因此做錯事情或調皮搗蛋，大部分會誠實面對。對於這樣的孩子，只要告訴他錯在哪裡、正確的處理方式就行，老師不用動怒，孩子也不必害怕被老師處分。

我一直讓我的孩子們知道「誠實比成績更重要」，老師喜歡誠實的學生更甚於考試第一名。我真心希望他們快樂地來上學，而不是哭哭啼啼地坐在教室裡。低中年級學生如果惡作劇，有人來擊鼓鳴冤，我會看著被害人聽他說清楚。不過，通常是雞毛蒜皮的事情，只是被害人心裡覺得委屈！我也會叫加害人來解釋，倘若雙方說法對不上，再找目擊者做證詞，很容易就能判斷誰對誰錯，或是不小心才造成的差錯。

有時候，我聽完哭訴，會告訴孩子：「老師知道了，他真的很過分，竟然用手推妳。等等他過來，老師抱住他，看妳要剁他哪隻手，隨妳決定！」小女孩忘了哭，急忙回：「老師，沒有這麼嚴重，我不會痛了，算了！算了！」小男孩回到教室，我要他去道歉和道謝，因為女孩保住了他一隻手。哈哈！

要收到孩子們的真心並不難，讓他們感受到老師真的愛他、為他想。這些都是從日常生活中去培養，陪他整理書包、抽屜，下雨教他們如何穿雨衣、拉拉鏈，如果沒有雨衣的人就來跟老師借，不要淋雨回家，但要記得還。

我還有「售後服務」，升上高年級學生會跑回來借東借西，我問他：「你怎麼不跟你的老師借？」他說：「跟老師說反而會挨罰。」我的想法是解決問題最重要，要數落孩子，等上生活課程時再教。

鞋櫃裡的鞋無端不見，卻沒有人承認

有一次我帶高年級，他們上完電腦課回來，有一個學生光著腳，一問之下，原來是鞋子不見了！我立即明白有人惡作劇，於是不上課了，要調皮的同學去拿回來，並承諾不會處罰他。但是沒有人承認，而且一堆人互相指責對方。

「我知道鞋櫃裡的球鞋不會無端不見，是同學中有人惡作劇、不誠實。沒鞋的同學怎麼回家？既然沒有人要去拿回來，乾脆老師的球鞋給他穿，老師光腳回家沒關係！」我脫下鞋子放在光腳同學的腳邊，突然阿松同學衝出去拿回鞋子，眼眶泛紅地開口：「老師，地上一堆鞋，我的鞋被壓著，我的腳一踢，鞋就飛到樓梯下了！」我笑笑回：「你也不是針對他，以後不要這樣粗暴了。」

又有一次，我代課班的男生們下課在走廊地上打滾，我走出去時一堆人跑掉，只剩「大哥大」同學賴在地上不起來，我故意道：「咦，這裡有個睡美人，讓老師來把他親醒。」我蹲下來，大哥大一個翻身，一溜煙跑走了，只留下慘叫聲在走廊迴盪。我代課兩個月要離開時，他流著眼淚叫我不要走，希望他的導師再請假。我曉得，沒有人喜歡挨罵，他平常一定常被罵。

另外還有一件怪事，每天教室垃圾桶裡會有一個裝袋的蔥花麵包，不知道是哪個偏食的孩子搞鬼。

平日我常利用他們去科任教室檢查抽屜，結果在一名女生的抽屜看到了蔥花麵包，便私下找來問。原來是家長怕她餓，多買一個讓她當早餐，可她不喜歡這個口味，所以丟掉它。我問她，妳掉了十元會不會心疼？她點點頭。「妳已經丟了四十元，可以買雞排了。妳喜歡什麼口味？奶酥嗎？好！我寫聯絡簿，改奶酥口味，蔥花麵包老師都吃膩了，不可以浪費糧食，老師變胖，妳要負責哦！」以後再也沒有人丟麵包或三明治，他們知道吃不下就交給老師，我一問：「要吃的舉手。」一堆人搶著要呢！

很多事情不是用說教、用罵的，孩子們就會聽進去。他們年紀小歸小，心中很明白誰對他好，他會以好表現讓那人開心！老師真心為學生著想，學生們不曾讓老師失望。