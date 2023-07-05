位於宜蘭烏石港外海約十公里的龜山島，是南沖繩海槽許多座火山中，唯一一座浮出於海面的活火山。

龜山島東側龜首水下的淺海熱泉系統，仍有許多海底火山噴口散布於水深二至十四米處，這些噴口就像海底的煙囪，持續釋放出高濃度的硫化物及二氧化碳等物質，使得海水高度酸化，噴出的硫化物漂散於海面上，從空中鳥瞰，就像有人將牛奶打翻，因此也被稱為「牛奶海」。

龜山島淺海熱泉噴泉口內部溫度約攝氏七十六至一百一十六度，但因為周圍的海水溫度約攝氏二十度左右，所以熱泉一噴出來立刻就被海水稀釋，在周遭潛水並不會直接被燙傷。不過，高酸且具有毒性的硫化物，會讓裸露出來的皮膚感到刺痛，在這樣子的環境下潛水，待久了其實並不好受。

下潛到煙霧瀰漫、伸手不見五指的牛奶海，就像是進入地心之前的隧道，通過隧道，到達海底後，海水能見度變得清澈許多，周圍被噴著白煙、冒著氣泡的噴泉圍繞，轟隆隆的聲響，就像是心臟跳動的聲音，這樣子的環境，很可能是地球最早出現生命的狀態。

在如此極端又具挑戰的環境，僅有少數生物棲息，其中最引人注目的生物，是「烏龜怪方蟹」。

在淺海熱泉噴口周圍，聚集了大量的烏龜怪方蟹，有些躲於礁石下，有些藏於縫隙中。這些螃蟹有著獨特的攝食行為，以硫化物所殺死的浮游生物為食。此外，噴口周圍環境的礁石、沉積物、藻類和烏龜怪方蟹的甲殼表面上，生長著大量的白色生物膜，看起來就像覆蓋了一層毛茸茸的地毯，這些生物膜也是棲息於噴口生物的食物來源之一。

為什麼烏龜怪方蟹能在又酸又毒的地方生存？中研院臨海研究站的團隊，經多年的研究發現，關鍵可能在於「團隊合作」。

烏龜怪方蟹本身有強大的酸鹼調節能力，牠們在鰓中將劇毒的硫化物轉化為毒性較小的硫代牛磺酸。接著，共生於螃蟹鰓細胞中的細菌，從硫代牛磺酸裡提取能量並進一步解毒，且與螃蟹共享能量。除此之外，烏龜怪方蟹是否還有其他本領，讓牠得以在極端環境中生存，這點仍需深入探索。

目前已知的海底火山大多位處深海，人類難以抵達，研究難度高，充滿無數挑戰。也因此，距離台灣本島不遠、位於淺水域、潛水員可潛入的龜山島淺海熱泉更為特殊且珍貴。不僅適合研究海洋地質，也是科學家研究海洋化學、海洋生物及海洋酸化的絕佳場域。

地球上生命起源的祕密，很可能就藏在牛奶海海底。