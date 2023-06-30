第一次使用「耽美」這個詞，特地google了維基辭典：耽美，原是日語為翻譯「aestheticism」（唯美主義）所創的新詞。1970年代，日本「BL」（Boy's Love）漫畫，將耽美引申為代指一切美形男性，以及兩名男性之間的戀情。近來，中國還衍生了另一個詞彙：舉凡改編自耽美小說、漫畫的影視作品皆稱為「耽改」劇。

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2021年九月，中國廣電總局發布八大禁令，其中一項為「杜絕畸形審美」。此禁令下達之後，影劇圈內爭相鬥豔的花美男，紛紛卸下濃妝，改po健身影片大秀肌肉洗刷聲名。追溯其前因後果，應該是稍早2019年六月開播、爆紅的一部耽改電視劇《陳情令》帶來的耽美氛圍所影響。

根據小說《魔道祖師》改編的《陳情令》，在拍成電視劇之前已經被改編為廣播劇、網路動漫，有了相當的知名度。《魔道祖師》劇情是以五大家族為背景，講述了雲夢江氏「魏無羨」和姑蘇藍氏「藍忘機」兩名男子之間的深深情愫。這一部沒有女主角的網路電視劇，請來肖戰、王一博飾演男一號（男主角）。超出預期的是：兩位新生代演員在戲裡擦出的火花，竟然熱爆了2019年暑假。《陳情令》在騰訊視頻播出後，網路流量屢創新紀錄。原本說是男二號（男配角）都有點牽強的兩位演員，一夕爆紅圈粉無數，沖天的人氣直接將他倆拱上「頂流男星」寶座。

《陳情令》受歡迎的程度可謂空前，看傻了眼的廣電總局相關人員，只好先來個殺手鐧：禁拍、禁播耽改劇。可這火上添油的動作，擺明了耽改劇已「後無來者」，所以，空前又絕後的《陳情令》注定成為經典。

走紅後的肖戰和王一博，新戲、代言接不完。不過，兩位美男也都見風轉舵，先後接拍了軍教片展現其陽剛的一面，而且成績不俗。王一博在2023年就有三部戲上演，第一部《無名》搭檔有梁朝偉、周迅等大咖，該片於農曆新年檔期創下好票房；被封為「時尚先生」的肖戰，身材高䠷是個天生衣架子，他代言了幾個歐洲精品，前些時還受邀去義大利參加米蘭時裝周。在歐洲，粉絲阻街爭睹偶像的場面，顯現出肖戰強大的磁吸力。儘管活動不斷，由他主演的幾部電視劇也陸續推出。

如果在早年的中國影壇，肖戰和王一博肯定會被列為外型好過演技的「奶油小生」。如今，他們挾著超高人氣成為新興流量小生，反倒是老戲骨和大腕都得當綠葉來陪襯呢！

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除了戲劇，肖戰能歌，王一博善舞，相信他們在中國的娛樂圈更上層樓不成問題。只是，觀眾想要再看到兩位偶像「踩著紅線」的打扮，機會應該不大，尤其是被粉絲盛讚為「巨帥」的王一博，在踏入演藝圈之前，他曾經到韓國求學、受訓，因此，身上總散發著韓式美男風，尤其他早期半長金色直髮的造型，真是教人雌雄莫辨。而且，他還喜歡以香奈兒款式的毛呢外套搭配胸針、胸花，如此女裝男穿的時尚感，讓他得了個「男版香奈兒」的封號。有些看著礙眼的人，甚至脫口說出：「雄性化妝是一種失敗！」不過，我個人倒是覺得，事情沒那麼嚴重。藝人的裝扮，其實也是表演的一部分，如果沒有真材實料，光靠外表作怪，終究是要被淘汰的。

在我求學時期，沒見識過當今的滾滾「韓流」，有的是東洋風不斷吹襲，台灣的影劇娛樂尤其深受影響。彼時，我有個來自日本、外型很耽美的偶像：澤田研二。由於時間久遠，如果要喚起大家的記憶，我得先給個提示：中年讀者大部分應該記得，有一部日本史上收視率最高，且在全球有七十多個海外授權播映的連續劇《阿信》。在戲裡飾演中年阿信的田中裕子，就是澤田研二的老婆。那年，澤田研二是以創下日本歷史紀錄，天價贍養費請走元配，才迎娶田中裕子。兩位大明星步入禮堂，還驚動了全日本，當時，媒體是以「田中裕子下嫁妖冶大叔」當頭條標題。由此可見，澤田研二的耽美形象有多鮮明。

第二個提示，是要給沒有觀賞過《阿信》的年輕世代：現今，在KTV，老中青三代可以來個大合唱的夯歌《愛你一萬年》當年是翻唱自日文歌曲《時の過ぎゆくままに》，而這首歌的原唱者就是澤田研二。

年輕的澤田研二，蓄著一頭披肩長髮、濃濃煙燻眼妝、一條黑色緊身皮褲，敞開襯衫的胸膛，以及手腕上都披掛著銀色鍊子，就算不隨著音樂舞動的慢歌，他唱起來也是媚力十足。澤田研二的衣著打扮和撩人台風，堪稱日本「視覺系藝人」鼻祖。他樹立的獨特風格，在日本演藝圈歷經一波又一波浪潮，始終不曾被淹沒。

如今，澤田研二已不再是個長髮飄逸的少年郎，但是，只要有表演，毆吉桑還是以一身閃亮亮的禮服登台。歌壇巨星堅持的形象依然很耽美。

評比了兩個世代的美形男，再回到網路：《陳情令》播出至今已超過三年，可入戲太深的粉絲卻曲終人不散，他們在網路上持續發布肖戰哥哥，和一博弟弟的親密合成照片，一廂情願地要將兩個偶像「送作堆」。這現象不禁讓人想起一句台灣俚語：真是「做戲悾，看戲戇」啊！