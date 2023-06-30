禁得起時間淘洗的，才是金玉良言。

幼時認定扯爆的卡通故事，時光荏苒，竟成為心中經典。陪伴許多人長大的動畫「世界名作劇場」，其中最長的劇集《小英的故事》，小英媽媽臨終叮嚀女兒：「想要別人愛你，你得先去愛別人。」當年想不透，如今了然，人生轉變，盡在其中。

現代有憤青，而我是那個年代的憤童，天性悲觀憤世。父母溫和慈悲，我的成長順遂，沒有什麼可以推託到they的錯；生成憤童，或許只能怪前世（又是they）；除此之外，無從說明何以對人多心。

人人都說童話不合理，但在我看來，美麗善良的白雪公主被後母毒害、天真無邪的小兄妹被巫婆暗算，都不奇怪。但《小英的故事》於我而言，才是怪。為什麼？小英命運坎坷，父母雙亡，踏上艱辛旅途尋親，面對橫逆卻能一直溫良恭儉讓，會不會太誇張？就算心中沒長出恨，也應該提防小人，怎麼能始終心平氣和，還在昏聵（而且間接害死她父母）的爺爺旁工作？不嗆爆就算了，還無怨懟，這像話嗎？

小英的「聖女」形象令我不耐，看了幾集便想棄劇。偏偏在缺乏娛樂的年代，沒有其他選擇，就邊看邊罵（如同現今看新聞或政論），等待下一檔到來。

作為一個年幼的批判型觀眾（好討人厭），憤童如我，歸納了小英優點。她面對惡人的溫和寬容，應對富人的不卑不亢，前途縹緲仍能沉靜穩重，處境卑微依舊認真負責。我質疑，世間能有其人？更別說，小英他媽的那句（我指的是小英的媽），「想要別人愛你，你得先去愛別人」，怎麼也不同意，也想不通。

不確定何時改變，但改變不是一瞬之間，這句金玉良言已收納在心扉深處。

或許是，後來的歲月幸運認識了許多好人，她們誠懇盡責、寬厚溫和，集多種美德於一身，並擁有許多小英特質。我發現，這些美德真實存在，雖然世上沒有完人，但趨近完美，比我能想像得多得多。

雖然付出愛未必有收穫，但是不付出，就一定沒收穫，與其計較對方愛不愛，不如在能愛的時候愛，而且愈無得失心，愈有意外。憤童長成憤青，想通了這一切，也就無所憤了。

《小英的故事》啟蒙了我對「善良」的典範，儘管當時並不承認，且歷程耗時甚久。看見KABAYA公司2002年出品的這套「世界名作劇場」，包含了小英、媽媽、驢子、蓬車和狗狗小黃，深鑄印象歷歷如目，好比懷疑、啟蒙，乃至於相信的跑馬燈。這款食玩罕見的並不袖珍，卻絲毫不減收藏興致，深信小英值得擁有更大空間。

我不孤獨。一位紀錄片導演自陳，兒時看見小英的媽媽帶著女兒萬里尋親，邊旅行邊擔任攝影師，啟發其投身紀錄片拍攝，是一例；臉友照顧摯友孤雛，以小英父母雙亡，仍充滿勇氣，鼓勵傷慟的孩子，小孩振奮效尤，是另一例。

《小英的故事》1978年於日本首播，翌年登台，淬鍊半世紀，仍令許多人難忘。或許多人像我，或許我像多人，屢遭打擊時，腦海浮現小英溫柔笑容，抬頭面對眼前艱難，兒時的浸潤，影響亙久人生。

KABAYA公司2002年出品的「世界名作劇場」食玩，罕見地包含了小英、媽媽、驢子、蓬車和狗狗小黃。攝影／遠流出版