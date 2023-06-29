李月治／我們的海峽我們的歌

2001年兩岸實施小三通，回娘家終於不必在香港中轉，從金門水頭碼頭直達廈門。陸配姊妹們攜家帶眷，登上悠悠蕩蕩的客輪，而一灣海峽乘載了多少故事，見證多少歷史？它串起兩岸的鄉愁，任悲歡離合在此上演。

倚靠著欄杆，大海波瀾不驚，卻心潮起伏。從未想過，一道海峽會隔開如此截然不同的兩種人生；岸的這一邊是另一個世界，那是底層的，黯淡無光的，卻無從逃避。一小時的航程，恰好讓我收起所有的委屈、失望、眼淚，把那些不堪輕輕拋擲入海，待會上岸，見到親人該展露笑顏。

猶記得和我一起踏上返鄉路的玲，一身亮麗，背著仿冒名牌包，望向大海，眼神藏不住悲傷；刻意的衣錦還鄉並非虛榮，是不想讓癌末的父親擔憂。

我不知道當年和我一樣踏上寶島土地的姊妹，在這一小時的返鄉航程有著怎樣的心情，或許平靜無波，或許茫然失措，也或許幸福滿懷，反正最終都是繼續向前。

直到2009年開放班機定期航線直航，我們輕易越過了海峽，也終於艱難地越過了心中的荒漠。那些年的小三通，是屬於我們的海峽我們的歌。