李月治／我們的海峽我們的歌
2001年兩岸實施小三通，回娘家終於不必在香港中轉，從金門水頭碼頭直達廈門。陸配姊妹們攜家帶眷，登上悠悠蕩蕩的客輪，而一灣海峽乘載了多少故事，見證多少歷史？它串起兩岸的鄉愁，任悲歡離合在此上演。
倚靠著欄杆，大海波瀾不驚，卻心潮起伏。從未想過，一道海峽會隔開如此截然不同的兩種人生；岸的這一邊是另一個世界，那是底層的，黯淡無光的，卻無從逃避。一小時的航程，恰好讓我收起所有的委屈、失望、眼淚，把那些不堪輕輕拋擲入海，待會上岸，見到親人該展露笑顏。
猶記得和我一起踏上返鄉路的玲，一身亮麗，背著仿冒名牌包，望向大海，眼神藏不住悲傷；刻意的衣錦還鄉並非虛榮，是不想讓癌末的父親擔憂。
我不知道當年和我一樣踏上寶島土地的姊妹，在這一小時的返鄉航程有著怎樣的心情，或許平靜無波，或許茫然失措，也或許幸福滿懷，反正最終都是繼續向前。
直到2009年開放班機定期航線直航，我們輕易越過了海峽，也終於艱難地越過了心中的荒漠。那些年的小三通，是屬於我們的海峽我們的歌。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言