王筱茵／快速約會實錄

這種場合的衣著讓我苦思許久

好友S是個率性灑脫的自然派女子，日日素顏眼鏡出門，認識幾年沒見過她化妝，雖然常添購新衣，但偶爾衣服破洞或沾上小汙漬，她也不以為意，照穿出門，發現當下頂多驚呼：「咦？怎麼會這樣？」然後大笑帶過。周末沒事就回鄉下老家跟爸爸一起種田喝酒送貨，偶爾媽媽安排吃相親飯，她就臭臉寡言甚至連頭都不洗就上場，活得像對異性、桃花、戀愛這些事毫不在乎。

這樣的S，某年生日突然說想去聯誼，問我要不要一起去？我下巴差點沒掉到地上，感覺她約我去法鼓山體驗出家一周，甚至是去搶銀行都比她去聯誼這件事合理。想想上次經歷多人聯誼已經是大學時期，工作後還真是沒有過，我算是熱衷嘗試新事物的人，加上友人邀約，二話不說就答應了。

這種場合的衣著讓我苦思許久，裙裝太慎重，像精心準備，要去面會夢中情人，期待愈大失望愈大，不行；太休閒也不好，今天是要去認識異性，又不是參加兄弟會；低胸緊身更是不宜，雖然異男友人一致認同男人都愛大胸部，但這種肉球吸眼球的司馬昭之心太下作，萬萬不可。最後選了胸前有三顆鈕釦的長版襯衫洋裝搭緊身牛仔褲，下半身顯腿長，上衣鈕釦可視情況解放，進可攻退可守，拍板定案。

S則穿了從衣櫥深處翻出來，一件我從沒見過、很女孩子氣，跟她平常形象完全不符的衣服。這種場合，果然就是得隱藏原本的自己，迎合世俗的想像做出相應的裝扮呢。

我們參加的那場快速約會，女生收費八百，男生則貴上一倍，看似不合理，不過大多場次男生人數都已額滿，女生則多有空缺，主辦單位雖以價制量，男生們還是前仆後繼勇於追愛。網站上有形形色色各種主題，像是職業為公務員、師字輩（工程師、老師、醫師等），我們雖不免懷抱一絲覓得良緣的期待，但主要還是比較想去開開眼界，隨意挑了個雙方都有空的日程就報名了。

時間是周六下午，地點在西門町某美式餐廳。參加的曠男怨女們，各自帶著程度不一，但人皆有之的尷尬抵達現場，報到時會領到一個號碼牌，接著在工作人員的引導下入座，現場是數張四到六人桌，活動開始前的凝滯氛圍，足以讓人陷入懷疑人生的迴圈六萬次，我是誰我在哪我在幹嘛，並且深深、深深地後悔，為什麼要花錢讓自己陷入這種困境，為什麼！

兩兩一組的協作方式著實微妙

現場男女各是十四位，兩兩一組，每一輪停留十來分鐘，讓男女雙方聊天互動，主辦單位會在倒數前幾分鐘提醒，時間一到，兩位男士就會帶著自己的水杯跟餐具起身移往下一桌。每個人會領到一張印有數字編號的紙，可以寫下異性的名字跟通訊軟體ID，也能做些簡單的筆記。多數人基於禮貌，不管對眼前這人有無興趣，都會行禮如儀地請對方填寫，或是自己寫完就把紙張遞給旁邊的人，也是一種殺時間填空檔的方式，寫完之後就是不得不開口的時刻了。

這種兩兩一組的協作方式著實微妙，因為你跟同組的人既是短暫的夥伴，也是競爭對手。印象很深刻，有一組是中產階級白領跟褪色金髮貨運司機，兩種截然不同的類型。此時我非常慶幸是跟熟人一起參加，我們可以自然地相互幫腔接話，相較現場全部都是單槍匹馬來參加的人，我們的尷尬度應該略低一些。

而我觀察到的男生組大概分成幾種模式：

搭檔模式：明明是素昧平生的兩人，已然迅速結盟並培養出絕佳默契，彷彿相聲漫才搭檔，你一言我一語不斷做球讓對方擊出安打，兄友弟恭地互相為對方抬轎，情緒高漲努力炒熱氣氛，感覺朋友一生一起走，就算當日沒有與任何女性配對成功也無妨，結交了這個兄弟已是萬幸。

路人模式：把另一人當看不到但聽得到的存在，沒有任何互動，對方講完就換自己開口，像演講比賽一樣，同個命題各自發揮，如果雙方有個基本禮貌就還好，會點到為止留時間讓另一人發言，若遇到不講武德的搭檔，自己長篇大論完全沒有要停，就會壓縮到另一人的發言時間，那就感覺是繳錢在陪公子坐台了。

比拚模式：明確把搭檔定位成競爭對手，為了展現自己條件優於他人，會不自覺講出一些較對方吸引人的賣點，比如一年出國旅遊的次數之類的，默默有種較勁的意味。

那天遇到的男生裡頭有幾位讓人印象較深刻。

第一位是我們第一輪遇到的Ａ君，相貌談吐職業等條件都不差，聊天也能侃侃而談，聽起來已經參加過幾次活動，是真心要來這裡交女朋友的！相較我們抱持著一種開眼界的心態而去，還好奇訪問他的心路歷程，感覺浪費了他兩個認識真命天女的名額，現在想起來還是有點抱歉哪。

第二位是超失禮Ｂ君，大概對我跟友人沒有丁點興趣也不想演，敷衍地自我介紹後就一臉百無聊賴地等時間結束，還老大不客氣地把桌上食物掃光，失禮到真的是會想祝他不舉的程度耶（都過幾年了想到還是很氣）。

第三位是綜合把搭檔當路人＋比拚模式的Ｃ君，長篇大論的自介不但輾壓了搭檔的發言權，也幾乎沒讓女方有時間講話（這點倒是不錯），分享了他最爽最讚的一次出國經驗就是買到三天兩夜飛北海道的紅眼班機只要幾千元，省了住宿費又吃了銅板美食，口沫橫飛地分享一趟聽起來很摳門的行軍旅遊……節儉雖是美德，但聽了真的完全沒有想要跟他有任何交集呢。

活動結束後，會讓大家用App選擇自己想配對的人，現場公布配對成功的男女，然後強迫他們留下合照，以便讓主辦單位吸引其他想要入坑的紅男綠女們；就算現場沒配對成功，其實也收穫了很多通訊軟體ID，積極點的話還是可以私下運作。我和朋友離開後覺得精疲力盡，算是滿特別的人肉市場經驗，但一生一次就夠了。