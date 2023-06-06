騷夏／和青江菜差不多

交稿了，私訊問編輯還喜歡嗎？得到一個回答：「和青江菜差不多。」

「？」

未說先猜編輯今天心情應該很好，才會有興致想跟我講這種五四三，就像是擲筊得到笑杯，讓人不得不繼續問下去。和青江菜差不多，究竟是指喜歡還是不喜歡呢？自己也是編輯，有時候收到作者熱切寄來的稿子，冷感或熱切是可以感受得到的。

我其實很喜歡「和青江菜差不多」這個答案。在我的理解，青江菜原則上不是一種太會樹敵的菜，菜飯多會用青江菜，煮軟還是很好吃。自助餐便當配菜也常出現青江菜，大概就是不上不下、普普通通，還可以接受的意思吧？

青菜蘿蔔各有所好，有人會不喜歡青江菜嗎？肯定是有。有沒有深惡痛絕的呢？我想應該也是有吧。想到家人曾說過的當兵經驗，青江菜在部隊吃到會怕，正和我交手的編輯是位男生，我忽然沒有信心了起來，該不會他也有青江菜吃到怕的陰影？他說：「和青江菜差不多。」指的是負面表述？

「到底？」我繼續追問。訊息很久以後才被已讀，接下來是一連串貼圖，我的解讀是，可能剛剛本來要和我聊天，忽然又忙起來了。

到底為什麼要問這種為難別人又為難自己的問題呢？看起來就像問別人：「今天穿這樣好不好看？」不是，我並不是期待得到男友視角或女友視角的甜蜜答案。編輯和作者之間微妙的關係，有時候並非像是雇用或是欠債人和債主，我會比較同意像是教練和運動員。我這樣問，其實想說的是：「今天我在單槓上轉了三圈，請問動作還可以嗎？」身為作者我要問的是這個。

「和青江菜差不多。」這個回答真的太高，幾乎要挑戰我生涯高度，不管是身為作者的我，或身為編輯的我都沉吟良久。抑或是稿子他根本還沒看呢？這只是編輯的機器人回覆，幽默創意，有贏ChatGPT。

我又交稿了，這次是另一家媒體比較不熟的編輯。

「請教稿子還可以嗎？如果有需要調整，再和我說，祝好。」這是我交稿信的慣性用語。

不熟編輯回信了：「不鬆不緊剛剛好，像是穿起來舒服的衣服。」

好、好、好喔，看來大家都很會。