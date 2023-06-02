女兒和她的媽媽養了三隻倉鼠，至今快兩年。其中一隻叫糖糖，年紀很大，體型日漸萎縮，毛變得稀疏，行動也愈來愈遲緩，讓人不免擔心牠來日無多。

那天晚上，我拉下工作室鐵門準備休息，走近倉鼠籠一看，赫然發現糖糖死了，一動也不動地仰躺著，腹肚有一兩處發黑。雖然料得到這是遲早的事，依然感到錯愕，畢竟早上才抓牠出來玩了一下，下午也好好的啊。我拉開鐵門，摸黑到花圃選定一個盆栽，挖了些土，將糖糖安葬在那裡。

今天早上，我靠近糖糖的籠子，裡頭的洗澡沙、遊戲滾輪、小城堡、小洞穴、大理石涼床、水……一切原封不動，甚至昨天我給牠添加的食物也還在碟子裡，只是籠子的主人已經「鼠」去樓空了。

望著牠的「遺物」發呆，不禁感嘆肉身的短暫；如果女兒和她的媽媽願意，那個籠子及籠內的擺設是可以再為別隻倉鼠服務的。思及此，忽然覺得，糖糖之於籠子，並不是主人，而是暫住的過客。當我這樣想的時候，虛無感頓生。

稍後，腦海裡倏地浮現一句話：「生命的意義不在其長度，而在其精采程度。」這說法令人稍感安慰。糖糖的生命雖然短暫，但牠是籠子的靈魂，有糖糖的籠子才顯出生氣，沒有糖糖的籠子只是個空殼罷了。

生命的長短也不好說。我曾聽聞有些小動物只能活一天，上午死亡是夭折，下午去世便算是高壽－－這樣兩相對照，糖糖可是活了兩年呢。然而，如果與日月山川相比，生命的長短則微不足道。

事物總有一體兩面，有始必有終，有生必有死。我期勉自己打起精神，不要為一隻小倉鼠的離去而過度哀傷，以平常心面對生命的脆弱與無常。要緊的是好好珍惜人生，把握當下；盡情享受，努力活得精采，等到大限來臨時，能夠坦然面對，心無罣礙地離開。