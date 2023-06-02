米妮是我「交手」過的髮型設計師中，最不苟言笑的一位。

不同於市場上其他設計師，譁眾取寵或碎嘴嘮叨，她總是沉穩冷靜地剪完一顆頭，有時候甚至不用聊到任何一句話，哪怕是「今天想要剪怎樣」這種公式套句，都因為是老顧客而不必贅述。雖然喚作米妮，她卻沒有稚氣活潑的人設，取而代之的，是專注所萌發的自信，甚至有種禪意。

第一次給米妮剪髮，在沒有繁複的溝通下，她就能懂我的需求，遂一試成主顧。後來再去找她剪髮，她眼神流露出被肯定的驚喜，卻又不張狂，依舊冷靜地為我剪髮，裝熟與客套一律簡省。

我很喜歡這種模式，寧願靜默也不要勉強聊天。專注於事情本身是一種禪意，純粹體悟生活的巧妙，工作也能參禪。道別時，她總說：「有問題再和我說。」而非「下次見」。

跟著她流轉幾間髮廊，偶爾會觀察她的人際應對，想這麼一個一板一眼的人，如何在造型界的花花世界打轉？預約時間到來前，她總是一邊坐在櫃台聽同事們閒聊，一邊等我；待我到來，旋即進入工作狀態，毫不延宕。不像其他設計師會央求助理幫忙，從倒水到最後的吹整，都由她一手包辦。她也會靜靜地聆聽同事的需求，幫不上忙就緘默，幫得上忙就帥氣地說：「我車上有，你自己拿。」不搶戲亦不造作。

疫情的那一年，她成立了個人工作室，沒有任何廣宣，我還是看到她大頭照換成名片才問起的。小小的工作室一應俱全，但如同她的為人，一點也不高調，隱身在巷弄裡，甚至沒有招牌。我隨口問起她何以放棄之前那家店的客源，這樣不會很辛苦嗎？她回答我，之前只是借那家店的空間，接的全是自己的預約，成立工作室是她一直以來的夢想，現在終於達成了，還能做她一直嚮往的美甲。我看著店門口那盆前公司送來的慶賀花，懂得何以工作室就開在隔壁街區卻沒有嫌隙。

那是專屬她的米妮禪，是以不爭，故天下莫能與之爭。

疫情肆虐時，我去找她剪髮，隨口聊起生意是否受影響，她說：「有，幾乎都退光了。」沒有表情，也沒有一絲怨懟與愁苦；我滿腦子想著怎麼安慰，只能客套地說：「下個月會好一些吧。」

沒想到，她還是那樣悠悠一句：「會嗎？」惜字如金，但感覺得出來口罩下有一抹淺笑。