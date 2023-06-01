金範俊／把生氣的時間當作禮物送人吧

該接受對方的憤怒到什麼地步？

某人以擅長溝通聞名，有天，我問他一件正在苦惱的事：「我做錯事情，不知道該接受對方的憤怒到什麼地步。」再怎麼說，我的工作必須透過溝通來取得成果，應該要習慣他人的異議、抱怨、不滿，但我卻因此感到辛苦，於是對他傾訴了煩惱。

他是這樣回答的：「憤怒是值得傾聽的信號。」雖然我認同這個說法，但還是產生了「所以要怎麼辦」的疑問。接著，他說：「所以請給對方時間說話，直到他氣消為止。」

大家對這句話有什麼看法呢？因爭吵而浪費力氣的情況經常發生，不僅無法變得親近，還浪費時間、精力和情感，最終導致關係破裂。老實說，理解他人絕對不是容易的事情，我們很難理解他人，卻希望他人理解我們。

不同的人想互相理解，因此產生不必要的情緒，引發口角。如果我有權力，可能會乾脆用威脅的方式終結這種情形，但我們應該都不是有權力的人吧？絕大多數的情況都是對方突然發怒，我們覺得受傷，這時該怎麼辦呢？希望你能記住以下兩點：

第一，把憤怒當作對方的情緒信號。

第二，傾聽對方說話，直到對方氣消為止。

如果說話的時間不夠，氣就消不下來，舉例來說，你是某部門的組員，看到主管生氣，若你做錯事情就會辯解，若沒做錯就會反駁，但辯解和反駁的對話方式都不適合用來縮短彼此的距離。美國詩人朗費羅曾說過：「下雨時，最棒的方法就是讓雨一直下。」正如他所說的，當對方生氣時，最好的說話技巧就是沉默，並保持這個狀態。

「自己氣消了。」大家應該都聽人這麼說過吧，人真的是如此，百分之九十九的怒火都是自己氣消的。這就是不疏遠所愛之人的對話技術。

那一刻他消散了大家的垃圾情緒

如果會忍不住呢？如果有人對你說了無知又兇狠的話呢？你可以一邊想著：「你的人生也只到這個高度而已，你還能怎樣呢？」然後假裝聽對方說話，這樣就可以了。也許對方會因為你傾聽的態度而消氣並反省：「我為什麼要這樣呢？」因此，當有人氣急敗壞地問：「現在該怎麼辦？」在他們面前，我們要做的只有一件事，把生氣的時間當作禮物送給他吧。

你就當耶誕老人，毫不吝嗇地把生氣的時間送給他吧。只要對方不是毫無理由地一整年都在折磨你，你就只要做一件事就好，好好地傾聽。對方毫無理由地生氣，我們卻用各種理由想說服對方，得到的回應就只是對方更大的聲音與更嚴重的斥責而已。

有沒有更積極的應對方法呢？有的。某天我搭公車回家，有位醉漢上了公車，是個有點年紀的人，一上車就胡言亂語到處罵人。他說的都是些莫名其妙的話，說自己討厭哪位政治人物，說最近的孩子都很沒禮貌等難聽的話，而且還不懂得適可而止。一位乘客忍無可忍，責罵了醉漢：「喂，小聲一點吧！」醉漢瞪著眼睛，非常凶惡地大喊：「是哪個傢伙？」這時司機站了出來。

司機：「先生，您剛剛喝了藥酒吧？」

乘客：「對，我喝了，怎樣？」

司機：「您累了吧？最近我的生活也過得很辛苦。」

乘客：「什麼？」

司機：「但也沒辦法啊，為了生計，還是要努力生活。」

乘客：「……」

司機：「我會安穩地把您送回家的，您在哪一站下車？」

乘客：「新東亞公寓。」

司機：「好，話說回來，今天天氣真好，開個窗吹吹風吧。」

這司機很帥吧？總之，我覺得在那一刻，不只那位被世間殘害的醉漢，還有公車上的乘客，大家的情緒垃圾都在瞬間被消散了。司機說的話如何呢？是在辯解、找藉口，或用敵對的方式應對嗎？都不是。他沒有刻意去消除對方的誤會，只是說出傾聽、安慰、共鳴的言語。對話達人並不在教人溝通或演說的教室裡，而是正開著公車呢。

●本文摘自先覺出版《我喜歡說話漂亮的你》