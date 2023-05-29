大冠鷲住院變大冠雞

常常有記者問我，做救傷有沒有最感動的時刻？當然有，每次野放看到動物急急忙忙衝出去的那一刻，最令人百感交集。牠們從吸一口氣都困難，慢慢可以自己進食，傷口逐漸癒合，開始會攻擊人，到站得穩、飛得高、跑得快……直白地說，就是「躺著進來，站著出去」。我相信很多救傷人心中動物最可愛的一面，不是牠們淚光閃閃的雙眸，而是一個個跳躍的背影：山羌豎起來的白尾巴、白鼻心如逗貓棒的黑尾巴、台灣獼猴動作太快只有一團黑影、鳳頭蒼鷹出籠後迅速飛到樹枝上用鄙視的眼神看你，彷彿說著：「終於擺脫人類了！」

雖然每一次的野放都為救傷人默默補血，但總有那麼幾隻是你的心頭肉，比如大冠鷲太太（以下簡稱太太）。太太因為翅膀骨折而被人發現，送到醫院後先針對牠的身體狀況給予治療－－骨折的太太在野外找不到東西吃、找不到水喝，翅膀又很痛，入院檢查發現脫水嚴重。手術動輒兩小時以上，勢必要將身體狀況調整好，才能降低其中風險。好險太太的橈尺骨屬於簡單的骨折型態，醫治起來並不難，僅需當心這狀況已四、五天了，其周圍肌肉張力變得很高，要將翅膀對合到原本的位置不是那麼容易。此外，鳥類的骨頭是中空的，即使像大冠鷲這麼大型的猛禽，骨頭依然脆弱，必須在用力跟放鬆間取得太極般的平衡，將骨頭推回原位的力道要持續穩定，絕對不能當打拳擊，一擊真的就必碎。

耗時三個小時，我們將太太的骨頭完美接合：鳥類的橈尺骨有一個特殊的弧形，除了要對合也要符合原本的弧度，且要考量骨折修復後的長度，是否跟另一邊正常翅膀的長度一樣，才不會造成兩邊長度不一而難以平衡。等太太的骨頭修復到長度一樣、弧度一樣、對合整齊，總算可以讓牠從麻醉中醒來，接下來還需要一到兩個月的時間，等待骨頭長好。

大冠鷲翱翔的英姿很帥氣，但進到住院籠舍，我們常笑大冠鷲像一隻大冠雞，圓滾滾的身體跟閃亮亮的眼睛，看起來一點殺氣也沒有，太太因此得到太太這個稱號，有點溫暖、有點可愛。

動物也會想安逸生活

在獸醫師不斷追蹤斷骨癒合情況後，終於來到拆除骨釘的那一天，而太太的翅膀就跟新的一樣－－既然是新的，當然要開始練習使用。於是，太太展開為期一個半月的高強度訓練，牠當然也不是省油的燈，各種不想飛、懶得飛、好累休息一下頻頻出現，保育員靠近想驅趕太太讓她練飛，太太反倒使出猛禽的威力驅趕保育員，這一人一鳥在練飛籠裡你追我、我追你，常常讓保育員的訓練計畫中斷。

動物也是會想過安逸生活的，幸好太太想必聽到天空中同伴的呼喚，後期爭氣地愈飛愈好，且翅膀無論在飛行中、休息中皆能處在正常位置，獸醫師保育員准許出院，太太順利從醫院畢業！

野放的時刻，只要動物還沒離開籠子，我們都不敢掉以輕心，直到牠的小腳踏出籠門，雙腳一蹬，展開翅膀，奮力地上下揮動……看著太太乘著風愈飛愈高，愈飛愈遠，頭也不回地變成天際的一個小黑點，我不曉得其他人怎麼想，但曾經看牠落魄入院，經過三個月的修復，最後能夠回到屬於牠的那片天空，我鼻子酸酸的，心裡卻滿滿的。偶爾，滑滑手機裡太太的照片，心中總是祝福，希望妳在妳的家鄉一切安好。

註：大冠鷲是台灣常見的大型猛禽，就算住在都市的你，也有機會看到牠們；無論是坐在辦公室內，還是趕往見客戶的路上，每天上午九點後到中午前是熱空氣上升的時間，大冠鷲會利用這時候的熱空氣在天空盤旋，邊飛邊發出「ㄏㄜ、ㄏㄜ、ㄏㄜ、ㄏㄜㄧ－－ㄏㄜㄧ－－」的叫聲，順著聲音的方向抬頭，或許你可以看到太太的親戚在天空盤旋喔！

●本文作者創辦野灣野生動物保育協會，投入花東地區野生動物救援及環境教育。若您願意一起參與，請見：https://www.wildonetaiwan.org