薇樂蒂‧克羅斯威爾／相信自己做得到
有時你覺得勇敢強大，有時覺得脆弱渺小，有時覺得比昨天又堅強了一點點，可以跨出下一步。
如果你讀到這裡，或許也思量著採取行動或步驟。如果你還無法鼓足勇氣，也沒關係，這表示你其實對這件事仍抱有恐懼，也意味著需要更多勇氣才能達成。別忘了，當你感到焦慮不安時，還是能做些什麼。
你已經克服了許多事了－－此時此刻，某些在過去困難重重的事，目前已顯得微不足道；有些至今仍難以擺脫的事，你也努力過了；以前，你懷疑自己怎麼過得了那些關卡，現在已破解了。
這一次你也能掌握一切。
畢竟，你都努力這麼久了，不是嗎？
●摘自大好書屋出版《你好，焦慮小怪獸：陪你舒緩憂鬱、不安與壓力》加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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