形形色色的恐懼

有個窮書生，一天餓到沒辦法，跑到市場經過一個包子店，忽然大叫倒在地上，全身發抖。老闆覺得奇怪，把他扶起問：「你幹嘛？」書生說：「我怕包子！」老闆說：「哪有人怕包子？」書生說：「我從小就怕包子，一看到包子就像剛剛那樣。」老闆好奇心大起，硬把書生關在個小房間，裡面堆了一百多個包子，反鎖起來，自己在外面聽動靜。聽了好半天靜悄悄，就從一個小洞往裡面偷看，只見那書生左右開弓，狼吞虎嚥，已經把包子吃了快一半。老闆衝進去喊：「你不是怕包子？」書生回答：「剛剛突然不怕了。」老闆知道上當，又氣又好笑，說：「那你現在還怕什麼嗎？」書生答：「我現在還怕兩碗熱茶。」

恐懼是人類在內所有動物的共同天性，而且大家恐懼時的反應都差不多：心跳加快，血壓上升，瞳孔放大，肌肉血流量增加，總之就是個「打得過就打，打不過就跑」的準備。恐懼是確保生存的必要本能，試想一下，要是有個人無所畏懼，去非洲的草原旅遊，看到獅子就興沖沖地衝過去摸頭，喊：「好可愛！好可愛！」你覺得他能活多久？所以害怕是正常的腦功能，但問題在於「過度」，若對某些事物的恐懼反應遠遠地超過常人，到了干擾正常生活的程度，就叫作「恐懼症」。

恐懼症其實相當常見。根據統計，一般人當中可能有將近10%的人有著某種形式的恐懼症。最常見的恐懼症是害怕某些動物，比方蜘蛛、昆蟲、蛇等等，其次是怕高，再其次是怕飛行，接下來是怕血、怕水、怕暴風雨、怕密閉空間、怕群眾等等。另外也有一些比較稀罕的恐懼症，比方怕某個數字、怕某種顏色、怕氣球等等，可謂千奇百怪。至於前面那位窮書生的表現，可稱作「包子恐懼症」，倒從來沒有被報告過，算是飢餓激發出來的獨特創意。

恐懼在人類的歷史文化與文學故事當中扮演著非常關鍵的角色。不誇張地說，要是去掉恐懼成分的話，我們的文化遺產大概會少掉一小半。但就如同對所有習以為常的心理現象一樣，人們要到很晚才用科學方法來理解恐懼。

1930年代美國心理學家海因里希‧克魯弗與神經外科醫師保羅‧伯西為了做藥物實驗，把一些恆河猴的大腦顳葉切除，結果意外發現，這些猴子喪失了恐懼的能力。本來猴子生來就怕蛇，一見到蛇就會尖叫躲避，嚇得不得了。然而這些顳葉被切掉的猴子不但不怕蛇，看到蛇還會好奇地伸手去把玩。英國心理學家勞倫斯‧維瑟克朗茨1950年代也在猴子身上做實驗，發現不需要切除整個顳葉，只要切除其中的小小構造杏仁核，猴子就會失去恐懼感。從那時開始，科學家找到了恐懼的中樞。

恐懼的腦科學

接下來的數十年當中，科學家藉著動物實驗，在恐懼的領域大有建樹。恐懼除了是與生俱來的本能之外，也可以經由學習而得。科學家電擊實驗動物，牠會害怕，聽鈴聲當然不會害怕，但若每次電擊的同時都讓牠聽到那個鈴聲，「訓練」一段時間之後，這隻動物不需要給予電擊。單單是聽到鈴聲就會害怕起來。這種學習所得的恐懼，讓科學家有機會很好地理解恐懼的生理原因。動物出現恐懼反應時，監測牠腦內各不同位置細胞的電氣活動，就會知道腦的哪些位置與恐懼有關。

科學家發現，除了杏仁核之外，與杏仁核相連結的幾處邊緣系統部位，腦幹的一些神經細胞叢，還有部分的前額葉皮質在恐懼時都會活躍起來，構成一個「恐懼迴路」。動物不論是遇到與生俱來的恐懼刺激（比方讓老鼠聞到貓的味道），還是習得的恐懼刺激（比方鈴聲），杏仁核的部分細胞都會興奮起來，放電頻率大大提高。但若這個刺激反覆多次的發生，卻沒有真正的危險（貓或電擊）出現的話，另一些細胞就會起而壓制這些「恐懼細胞」的活性，讓它們的放電頻率下降，動物也就隨之不再那麼地害怕，這就是我們每個人經驗中「習慣了就比較不害怕」的現象，學名叫「去敏感化」。

「恐懼症」又是怎麼回事呢？動物沒有所謂的恐懼症，而科學家又沒辦法把人類抓來任意玩弄他的大腦。根據過去一些因杏仁核相關構造病變而喪失恐懼感的患者來看，人類的恐懼迴路與實驗動物應該並無不同。近年來由於新穎的腦部功能造影檢查的發達，讓科學家可以看到正常人以及恐懼症病人的大腦即時活動，證明確是如此。其中對恐懼症的發現，更是相當有意思：恐懼症患者杏仁核裡面的恐懼細胞的活性，比一般人要來得高，相反的，那些負責將反覆的恐懼刺激「去敏感化」的細胞功能則低於一般人。這就是為什麼，有恐懼症的人對一些事物的反應在別人眼中顯得特別誇張，而又不像一般人能慢慢地適應。

用腦科學來客觀理解種種心理現象的一大好處，就是能夠導致比較合理而有效的治療，針對恐懼症的「系統減敏感法」就是個好例子。拿「包子恐懼症」為例，你口頭開導患者，說包子沒什麼可怕，不用怕包子，都是沒用的。「系統減敏感法」則是先讓他憑空想像自己跟一堆包子相處的畫面，讓他的恐懼迴路習慣相對輕微的「包子刺激」，接下來逐步漸進，給他包子的照片看，再來是讓他手上拿個包子模型。一步一步，慢慢地讓他的恐懼細胞反應降低，最後才奉上真包子。這樣一來，患者過不久也許就能跟那位窮書生一樣，打個飽嗝，還討兩碗熱茶了。