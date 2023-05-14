小女兒隨任職於雅虎的女婿，從舊金山市區搬到山景城（Mountain View）。擁有七萬多居民的山景城，位於舊金山灣西南方，原屬農地區，二次世界大戰後發展成為矽谷地區重鎮，谷歌總部、微軟分公司等科技相關行業都在那兒，走在路上的行人不是科技新貴、科技執行人員，就是家屬。

女兒家附近有市政廳、圖書館、表演藝術中心，以及兩座小巧公園。圖書館前的公園定期舉辦親子說故事活動，許多家長推著娃娃車，帶上食物點心，找片樹蔭，坐在自己帶來的墊毯上，大人小孩玩成一片。從台北飛來這裡幫小女兒坐月子的我，很快就融入當地生活。

女兒的左右鄰居大都是年輕夫妻，對街的大衛和麗茲帶著兩個女兒從維也納搬回來。大衛從事有關維護大自然的工作，是特殊研究領域的菁英；麗茲婚前擔任教職，當了母親後，離開職場，全心照顧女兒。四歲的凱瑞聰明伶俐又懂事，兩歲的黑若還在吃母奶但已能說善道，跟著姊姊玩耍，相當有主見。

左鄰的克里福頓先生，經營一家自己設計的科學玩具公司；太太奈提在山景城的美國國家航天局埃姆斯研究中心工作，是計算建造火箭的科學家。他們的大女兒三歲，小兒子才三個月大，我們經常看到爸爸抱著哭鬧的嬰兒又搖又哄。

住在右舍是聖塔克拉拉大學的教授路易，年輕溫文爾雅，見面時會謙和寒暄；美麗的太太茱莉亞在谷歌上班，屬於管理階層。他倆三年前買下這洋房，後院附帶一間獨立套房，讓一位讀史丹佛的大學生來住，順道陪伴三歲的女兒。

巷口一位稍有年紀的喬治先生，是一家科技公司的財務長，滿頭深灰色髮，平易近人。他恰巧是我女兒朋友的叔叔，因為這層關係，女兒一家常被邀請過去聊天順便採摘蘋果。聰慧精幹的女主人是一名律師，這幾年熱衷參與市政府所屬學校機構的董事會，每四年競選一次，聽她津津樂道董事會選舉的種種趣聞，真讓我大開眼界。

另一位年輕的華人太太艾美，也在谷歌上班，她與美國先生兩年前在這條街上買了一戶新洋房，裝潢得美輪美奐，幾次碰到她推著娃娃車出來散步。這位谷歌女士身材姣好，常上健身房，應該也是學霸人生的贏家吧。

還有一位鄰居卡羅，退休後從芝加哥搬來這景致與氣候皆宜人的山景城養老。她殷勤照顧自家後院的一方小菜圃及幾棵果樹，秋收的橘子、柿子、檸檬、紅石榴吃不完，經常送給芳鄰享用。卡羅曾邀請我們去採摘滿樹纍纍果實，能品嘗到直接從樹上摘下的橘子，感覺特別香甜多汁，幸福洋溢。

這兩年因為疫情，鄰居們多待在家裡，一般的生活飲食用品多靠網路訂購，插著旗子的迷你自動機器車，在巷弄間安靜穿梭送貨，成為山景城特有的一道風景。

能有機會在山景城住過，了解見證這個引領科技風騷的精緻城市，並參與居民生活的實際樣貌，堪稱三生有幸。