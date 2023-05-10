蘇淮／綠蠵龜的美食菜單

台灣海域是綠蠵龜重要的覓食棲地，但你知道嗎？生活在不同區域的綠蠵龜，飲食習慣也大不同。

台灣本島西側、台灣海峽上的珊瑚礁小島－－小琉球，生活於此的綠蠵龜以藻類為主食，在島嶼周邊的淺礁平台上，經常可見牠們利用強壯的喙，刮食附著在礁石上的海藻嫩芽。小琉球少部分區域仍有海草分布，少數綠蠵龜個體則偏好在長有海草的沙地上，用喙部一口接著一口，將海草連根拔起。

小琉球的綠蠵龜也不完全是「素食主義者」，牠們也吃葷。當海流帶來豐富的浮游生物，綠蠵龜會在水層中張大嘴、精準地將透明又微小的浮游生物和水母吞下肚。偶爾也可見到正在搶食章魚的綠蠵龜，目前仍不清楚牠們是獵捕活體章魚，或是撿食死亡後的章魚。

棲息於台灣本島東側、太平洋上的綠島的綠蠵龜，食性和小琉球的非常不同。從個人這七、八年來的觀察以及當地潛水教練和潛水員的紀錄，得知綠島的綠蠵龜特別偏好吃珊瑚，尤其是長得像一顆顆泡泡的腎形真葉珊瑚。有些個體也挑食，到處尋找藏在礁石與珊瑚中的海綿啃食。當夏季來臨，沙地上的海草開始生長，少數的「素食主義者」，便出現在沙地上享用海草大餐。

距離高雄約四百五十公里外的東沙島，是全台灣海草最豐富的區域，有著一望無際的廣大海草床。或許是因為當地海域有大型鯊魚出沒，也可能是當地仍有頻繁的漁業活動，棲息於此的綠蠵龜生性警戒並不容易觀察記錄。不過，我在幾次有機會上島的觀察中發現，東沙島南側海域海水滿潮時，其實會有許多綠蠵龜在海草床上覓食，趴在海草床上覓食的綠蠵龜，就像在草原上吃草的牛羊一樣，生活在被食物包圍的饗食天堂。當潮水退去，沙灘上經常可見被南風及海流帶上岸的海龜大便。短短的、約兩公里的沙灘走一回，就可以數到上百條大便。看來，棲息在這裡的綠蠵龜比想像中多很多，而且把食堂和廁所都混在一起了。

台灣綠蠵龜的菜單中除了天然食物，也有「垃圾食物」。當雨季來臨，小琉球海域經常充滿來自本島沖刷入海的海漂物，這些海漂物除了漂流木之外，我們生活中常見的用品也會出現在海中，尤其是被我們大量使用且不易分解的塑膠類製品。

有個說法是海龜會將塑膠袋誤以為是水母而吃下肚，近年來也有研究發現，塑膠會散發出吸引海龜的味道，讓其誤食。也可能是塑膠上附著藻類等其他海龜的食物，或者卡在附著於藻類的礁石縫中，導致海龜誤食。

綠蠵龜對於美食及食堂的選擇，每一個個體的口味與偏好都不太相同，和我們人類很像，都有自己專屬的美食菜單。