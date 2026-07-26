李律／Call機的數字密語

Call機的正式名稱是「呼叫器」或是「傳呼機」，台灣又稱為B.B. Call，call機一詞是從香港 傳過來的，看到這種英漢合併詞，就能辨別其香港文化的特徵。

Call機的基本原理是利用無線通訊的傳輸，早期call機只有接收信號的功能，接收到信號後call機會響，機主就要利用就近的公共電話打回去給經營call機業務的電信業者經營的call台，向其詢問「是誰call我？」「有沒有留下訊息或是回call機電話？」等訊息。為了辨識回call的機主是本人，機檯小姐通常會向機主詢問密碼確定是本人。

在1994年王家衛電影裡，男主角金城武 就在電影中示範了回call的方法，而機檯小姐向他詢問代號密碼時，他回答「愛你一萬年」成為經典。林育群導演以自己的哥哥體操選手林育信真實故事改編的2011年電影《翻滾吧！阿信》當中，由彭于晏飾演的阿信也因為時常必須回call機台，進而和林辰唏飾演的華生電信B.B. Call代號599機檯小姐談戀愛。

後來隨著科技演進，call機可以接收更為複雜的訊號，包括電話號碼與簡單訊息，因此新一代的call機又被稱作文字機。從此在用call機call人的時候便可以打入數字，因而開始流行所謂的「數字訊息」，比如5201314（我愛你一生一世）、7788（機機歪歪）、250（二百五）、744（去死死）等。1998年范曉萱的專輯《Darling》中的歌曲〈數字戀愛〉當中就描述了此一現象。

隨著1997年交通部通過了第二代GSM行動電話電信牌照後，手機正式進入台灣人的生活，幾年之內，call機完全遭到了淘汰，後來開放給call機的號碼，094開頭的號碼也全面收回，台灣再也沒有經營call機業務的電信廠商。call機也徹底成為死語。2000年以後出生的小孩即使看到了call機應該也不知道那是什麼東西了吧？