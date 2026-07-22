日前去了台中 一趟，天熱，一下車旋即直奔舊城區「阿斗伯冷凍芋」喝甜湯消暑。

小攤廁身於騎樓一隅，素白燈箱上以顏色各異的大字標明品項，綠的是綠豆湯，紫的是冷凍芋。除此外，還兼賣烤土司。邊排隊邊觀察點餐規矩，發覺絕大多數人都點一套：烤土司佐甜湯，謂之一套。這組合在我看來邏輯薄弱，居然能一派氣定神閒地說出口，顯然是熟客。

我一向缺乏冒險精神，加上目標明確，一盞冷凍芋足矣。

儘管經常以討喜模樣示人，但實話說，芋頭它有點脾性，單論栽種倒不算難伺候，一旦離了土，事態瞬間棘手起來。一回，人家送來一大籃芋頭，媽媽 和我狂喜之餘，忍不住也煩惱道：「芋頭很會咬手哩。」我們戴上手套，削皮，分切，去了皮的芋頭滑溜極了，一不小心就滾出老遠，七擒七縱，抓芋之餘也抓出渾身癢。

燙手山芋，這話原來能作如是寫實的解釋。

芋頭的難相處不僅僅表現在過敏反應，甚至單以火候或鹹甜概括都嫌粗略，它麻煩在一切因緣都具備以後，偏偏它不鬆不爛，堅硬若頑石。為了消滅芋頭的稜角，逼得人們不得不法寶盡出：乳之，蜜之，糖漿豬油浸漬之，總的而言，是不惜重金下足狠手整治它。偶爾施力過猛，甜膩膩猶如抹了一嘴蜜也是有的，不過，因為是芋頭，誰也不會認真抱怨。

食芋，儼然是人與芋頭雙方意志的拔河。

媽媽領著我煮了一大鍋蜜芋頭，成品非常成功。我們照三餐吃，當開胃菜，當飯後甜點，半夜餓了順手開冰箱夾幾塊當消夜。將蜜芋頭當飯吃的下場是，一周後站上體重計，人均多出三公斤。增肥效果顯著。自此後再不敢提議買芋頭回來蜜，但也並未因此迷戀稍減，人對芋頭的執念說起來恐怕也有其可怖的一面。

再說回眼前這碗冷凍芋吧。芋是檳榔心芋，足有三大塊，臥於碗中，切面肉眼可見的鬆綿，一口咬開，芯子結構仍然保持完整，只不過糖水滲得極透，嚼感近似軟糖。大小直追惠方卷的軟糖。冰是冰的，甜也還是甜的，但分寸掌握絕佳，手段溫和，反而有種還它本來面目的素淨感。

愈刁鑽，愈萬千風情誘人不可自拔。有時我難以斷定芋頭和人相比究竟哪一者更任性，但人為了馴服芋頭所做的努力，終歸一點也沒有白費。