盛浩偉／一代高中生心中的文學樣貌：九屆台積電青年學生文學獎「高中生最愛十大好書」統計結果觀察

▋一份凝結如晶體的榜單

台積電青年學生文學獎 自2018年的第十五屆開始，徵獎辦法要求每位參賽者選出三至五本心目中最喜愛的文學類書籍。經統計後，主辦單位於公布得獎名單的同時，也宣布每年的「高中生最愛十大好書」。這個活動開辦至今已經歷九屆，換言之，能入選的書籍至少有九十個席次──說「至少」，是由於同票數的緣故，某幾年的「十大好書」有十一或十二本好書入選──最終，便成就了眼前這份統計榜單。

值得注意的是，九屆以來，上榜次數最多的前六名、計十一本書，就占據了六十七席，超過七成。當中更有三本書年年上榜，從未缺席（白先勇《臺北人》、張愛玲《傾城之戀》、太宰治《人間失格》），緊追在後的兩本書（林奕含《房思琪的初戀樂園》及安東尼・聖修伯里《小王子》）則上榜七次。再往後看，東野圭吾《解憂雜貨店》上榜六次，吳明益《天橋上的魔術師》與卡繆《異鄉人 》皆上榜五次，也就是說，光是九屆裡入選次數過半的書籍，就有八本。從上述這些現象看來，這份統計榜單的核心可說相當穩定，變動性極低。

在當今這個一切堅固的東西都加速煙消雲散的時代裡，而且，還是由最容易接收到新資訊、新流行的青少年擔任投票者，竟產生了這樣一份如晶體般凝結的榜單，不免讓人意外。2018到2026的九年間，就連諾貝爾文學獎得主也新增了八位，期間國內外亦歷經許多難以忽略的大事件，可是這些對榜單整體的影響也都微乎其微。從這個角度，更強化這份榜單遺世獨立之感。

還必須注意的是，投票者雖然是青少年，卻也是文學獎的參賽者。無論他們對文字創作的興趣才剛萌芽，或者早已立志成為職業作家，反映在投票上，其選擇應都不是純粹出於好惡或消遣，而更具備專業讀者的眼光，或者至少是具備「模擬」專業讀者眼光的意識，不免帶有幾分「我是文學人」的品味展示之意。那麼，這份品味清單當中，透露了什麼？

台積電青年學生文學獎舉辦至今已邁入第二十三個年頭，實為科技與人文、半導體產業與文學副刊跨界結合，聯手打造國內最具指標性的青年文學創作舞台。圖為台積電文教基金會董事長曾繁城(左)、聯合報社長游美月攝於2025年第二十二屆台積電文學獎頒獎典禮。（圖／王盛弘攝影）

▋經典的品味結構與投票者的能動性

首先，是張愛玲《傾城之戀》與白先勇《臺北人》。這兩部作品早已有不可動搖的經典地位，其以華美典雅的文字，與敘事語調裡那雙歷經時代餘震的冷眼，直直凝視人心幽微暗處。此外，這兩部作品也長年透過課本、考卷試題、寒暑假閱讀書單等國文科教育系統與高中生相遇，更帶有某種啟蒙的色彩，應該很大程度塑造了學子對於文學樣貌的想像。

有趣的是，相較於這兩者的老練，另一本同樣年年入選的太宰治《人間失格》，作品中展現的卻是相反的、不懂得世故的「中二」心理：年輕人成長在物質無虞的環境中，初次面對世界黑暗與人性險惡時，心裡對人類這個物種萬念俱灰，卻又極力想保有內心潔淨的種種矛盾與哀愁。這種基調可能更貼近時下年輕人所熟悉的精神狀態吧。《人間失格》與其他兩部作品並列第一，或許正是傳統正典文學品味與當代精神生活協商的結果。

由此延伸，《房思琪的初戀樂園》也和《人間失格》一樣，是無法完全將文字與作者拆分來看待的作品。林奕含的殞落既成為不可磨滅的文學事件，也刻入高中生的品味清單中。從內容來看，《房思琪的初戀樂園》不僅是台灣#MeToo運動的重要前行者，更像是一則殘酷的警示，預言年輕學子們即將面對的險惡社會，教人大意不得。更重要的是，它某種程度上對傳統美文拋出了反思，提醒巧言令色的文學濾鏡可能美化了現實的黑暗與醜惡，尖銳地指出文學與現實互動的張力。

《人間失格》與《房思琪的初戀樂園》入榜，多少反映著這一代「高中生」投票群體認為什麼更符合自己的生活、什麼議題更為切身。或許，吳明益《天橋上的魔術師》上榜，也同樣反映了這點。小說改編成影集，當然也影響了能見度與大眾的認識，但若從內容的角度來看，以中華商場之消失為主題的創作，不也像極了另一種「臺北人」──只不過，它悼念的是一個解嚴前後、更靠近當代年輕人生活場域的台北，而集子裡描繪的故事，也相對地與當代人的生活經驗更為相仿。

▋文青符碼的傳遞

也曾被改編為影集的，還有馬奎斯《百年孤寂》。自從馬奎斯於1982年獲得諾貝爾文學獎，此書在台灣的名聲便持續不墜至今。其以魔幻寫實技法捕捉拉丁美洲現實，今日看來仍舊精采。近年更因出版五十周年推出繁體中文授權新譯版，有不少相關講座活動，再加上影視化，使得這本經典更容易受到高中生注意。

類似情形，還有村上春樹《挪威的森林》。這本書除了是台灣經典的文青符碼，還滲透到華語流行樂、藝文圈，每隔幾年也都有新裝版推出，市面上易於取得。而當進入文本後，高中生往往也會對書中關於生命的逝去、性與愛、人際關係的疏離，以及面對自由的茫然等課題產生強烈共鳴。這兩本書的入榜，顯示了九○年代左右的文化人記憶與感覺結構仍有部分傳遞承繼至今。

不過，引起我興趣的，是榜上同樣獲得諾貝爾文學獎的卡繆《異鄉人》。這本書確實也有其經典地位，然而，如赫曼・赫塞亦是諾貝爾文學獎得主，他的《徬徨少年時》、《流浪者之歌》可能更像是青少年會注意到、有共鳴的作品，或者，如卡夫卡《變形記》探討現代社會的異化孤獨與疏離也同樣經典，這些卻都沒有上榜。反倒是《異鄉人》，沒有影視、流行的加持，卻格外受到青睞，箇中原因值得探究。

榜單中，也有幾部屬於大眾娛樂性的作品，如東野圭吾《解憂雜貨店》、聖修伯里《小王子》與《哈利波特》。這類作品不在傳統嚴肅文學的品味體系中，卻往往能跨越雅俗界線，嵌入更多讀者的共同閱讀經驗。不過仔細觀察，這三部作品竟不約而同地展現了「與現實保持距離」的共性：《解憂雜貨店》以反現實的奇幻彌補過往悔恨，《小王子》的故事是飛機先迫降在撒哈拉沙漠才開始，《哈利波特》裡所有的成長與冒險則直接發生在想像中的魔法世界。這似乎也暗示著，正因為故事中的正向元素在現實中難以尋得，這些高中生讀者才需要躲進文字的想像中尋求慰藉。

晶圓陶盤獎座由藝術家楊正雍設計，融合高科技與傳統陶藝，以12吋晶圓為發想，採用溫潤的窯變釉色陶盤，正中央鑲嵌矽晶片。外圓內方的造型象徵處事圓融而不失原則，同時寓意天圓地方，藉此鼓勵獲獎者生命與創作皆臻圓熟。（圖／聯合報系資料照）

▋入榜的意義與沒有入榜的意義

不過，最令人意外的，不是哪些入了榜，而是哪些沒有入榜。綜觀過往九屆的名單整體結果，當中極度缺乏散文集與詩集，兩者出現次數合計不超過十次，小說則壓倒性地是整份榜單的主幹。

然而該如何解讀這個現象，則更須謹慎。若從每屆文學獎散文類與詩類的投稿情況、得獎狀況來看，並沒有任何衰退的跡象；在文學獎之外，每年也都仍可見文學新人的散文集、詩集出版。這也就是說，散文集與詩集沒有上榜，與台灣的文學新生代在散文及詩的創作情況，兩者的關聯較小。

導致沒有散文集與詩集上榜的原因，其一可能是散文與詩更講究創作個性、風格特色與生命經驗的展現，整體面貌更為多元，當中美學品味的階層、權威都較不明顯，因而在今日分眾的時代裡，更難集中票數，也就不容易上榜。這是獎的制度因素所致。

不過原因其二，也很可能由於這個時代更傾向追求相對明白清晰、能找出正確答案的文本內容。日本評論家三宅香帆敏銳指出日本年輕世代對文藝作品的態度，已從「批評」轉為「考察」，兩者的差異在於，考察是解開作者在作品裡布下的謎團，批評則是洞悉連作者都未必意識到的課題。前者有正確答案，而後者沒有。時代愈來愈強調效率與最優解，彷彿世界真的隱藏著這樣一條「正確」的道路，而年輕世代深受其影響，遂傾向前者。至於頻繁接收日本動漫流行文化的台灣高中生，或許多少耳濡目染上這種風氣也說不定。他們是否因此，沒能在第一時間想到強調模糊與歧義、挑戰科學理性的詩歌語言，或是強調個人感受及抒發私密情感的華文散文語言？

無論如何，觀察這份統計榜單的意義，就在於理解這一輩高中生心目中的「文學」是什麼樣貌，藉此校準各世代間的距離，找到文學上合適的溝通語彙。他們站在哪裡？為什麼站在那裡？又看到了什麼風景？總結這份統計榜單，既可以看到國文教育體制的美學指引，也可以看到以高中生視角出發的關懷；有過往文青記憶的傳遞，也有新世代獨到的品味愛好。有所見，當然也可能有所不見──但別急，這也只是一時，正在藉由文學摸索世界的年輕心靈，還會持續進化。

2018年-2026年高中生最愛十大好書上榜次數 （前十名，共十一本） 9次 白先勇《臺北人》 9次 張愛玲《傾城之戀》 9次 太宰治《人間失格》 7次 林奕含《房思琪的初戀樂園》 7次 安東尼．聖修伯里《小王子》 6次 東野圭吾《解憂雜貨店》 5次 吳明益《天橋上的魔術師》 5次 卡繆《異鄉人》 4次 J.K.羅琳《哈利波特》 3次 馬奎斯《百年孤寂》 3次 村上春樹《挪威的森林》

2026年高中生最愛十大好書 （前十名，共十一本） 1. 林奕含《房思琪的初戀樂園》 2. 太宰治《人間失格》 3. 張愛玲《傾城之戀》 4. J.K.羅琳《哈利波特》 5. 安東尼．聖修伯里《小王子》 6. 卡繆《異鄉人》 7. 白先勇《臺北人》 8. 東野圭吾《解憂雜貨店》 9. 黃麗群《海邊的房間》 10.陳郁如《仙靈傳奇》（詩魂/詞靈/畫仙/陶妖/玉使/鏡道） 10.村上春樹《挪威的森林》