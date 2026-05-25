韓璞／人間仙境：口甘國

▋煮熟的鵝肉飛來了

這是一個夢想中的國度，人人過著「茶來伸手，飯來張口」的日子。

更確切一點，應該說人們天天「酒來伸手，肉來張口」，平時享受的都是最珍奇的飲食。在這裡，你找不到用來維生的平凡粗食──如麵包和水，因為民眾餓了就大啖珍奇肉食、渴了則暢飲美酒。放眼望去，天下盡是佳肴美饌：河川根據每日不同時段，流著各種經典佳釀，空中飛鳥自動烤熟，準確地落入盤中。這裡氣候宜人，每天都是春暖花開的五月，每周固定下三場陣雨，但天上落下的不是雨水，而是香噴噴的蛋塔。

口甘國（Cocagne，另譯極樂世界）最初以詩歌形式出現在十三世紀的法國，後來陸續在西歐衍伸出英、義、荷、德、西等版本。故事原則大致相同：在一個吃到飽的世界裡，所有食物會自己烹調好，然後出現在擺好桌布的餐桌上。該國遍地長滿了奇妙的果樹，能結出烤雞、煎餅、調味香料、黃金酒杯等美妙果實。暖風拂來，便把每個人渴望的事物不偏不倚地吹到眼前。

中世紀的歐洲人最鍾愛飛禽類肉食，民間只在慶典時才偶爾吃到鵝肉。但在口甘國的故事中，肥滋滋的烤鵝卻是國民最常享用的佳肴，牠們不時從天而降，一面飛向地面，還不忘一面替自己做廣告，大喊：「熱乎乎！熱乎乎的烤鵝肉來了！」烤豬見狀，也不甘示弱，在肋間插著餐刀到處尋找饕客，大方邀請大家在自己身上切片享用。

在義大利文版本中，口甘國中央還有一座帕馬森起司山，山頂有一個火山鍋，裡面不斷在烹煮義大利餃，煮熟的餃子從鍋中溢出，沿著滑坡順溜下來，全身先裹上一層起司，再在滾燙的肥肉醬汁裡涮一圈，然後直達人民的盤中。

老布勒哲爾（Pieter Bruegel）描繪的〈口甘國〉局部特寫。（圖／德國慕尼黑老繪畫陳列館館藏）

▋嚴禁工作，躺平的天堂！？

這也是一個無須工作的國度，百姓只顧享樂即可。反正樹上會長出華麗的服飾、合腳的皮鞋，所有的食物自己炊煮調味，桌面自動上菜，有時連酒壺都主動把佳釀倒在貪杯者口中……哪有什麼事需要居民操勞呢？口甘國內人人平等、百無禁忌，唯一限制就是不准人民工作。倘若有人突發奇想，竟敢自發勞動幹活，便觸犯了「禁止工作」法規，立即被打入大牢。不過監獄的牆壁是由起司和脆餅製成，越獄潛逃的成功率為百分之百。

此外，口甘國的百姓視財如土。的確，在這裡，所有渴望隨時都能得到滿足，既然無需消費，錢財又有何用？

更值得一提的是，該國的國情開放，不但兩性平等，且性關係開放，只要兩情相悅，沒有什麼是不可以的。別忘了，十三世紀的天主教會已全面掌控民間的婚姻與道德觀，強調「男女交合只為傳宗接代」。但口甘國的倫常與之背道而馳，境內並無兒童，表明了性的目的不在生兒育女，只為尋求歡快。

這個世界既無兒童，也見不到老人，因為它有一個自古以來為人稱羨的寶貝：回春泉。有些版本指出飲用泉水即可達功效，有些則拿它來泡浴。無論如何，經過洗禮的人百病全消，立即回到三十歲，有需要隨時可再來使用泉水。

在這個氣候舒適的國度裡，人人豐衣足食，性生活自由美滿，青春永駐全無病痛，一年到頭無須工作……人與人之間自然沒有爭執的理由。可想而知，口甘國是一個和樂知禮的美好社會。

▋對宗教原罪的反動

故事說到這裡，你可能會以為這不是癡人說夢，就是童話的內容（除「性自由」那一段），只有無知的人才會輕信。事實上，據考證，口甘國的初版作者很可能是十三世紀的年輕文人，而故事訴求對象應為貴族。當時的讀者都明白書中內容純屬虛構，但從中取樂又有何不可？難道古人就沒有幽默感嗎？

不過，若從嬉笑的表面往下挖掘，我們會發現本作另有訴求，在此僅舉兩例。自古以來，人們一直相信，打從亞當與夏娃被逐出伊甸園後，女性須承受分娩之痛，男性則須為求生而勞動，所以「工作」是一種贖罪的形式。但十三世紀以後，歐洲多國逐漸轉型為資本主義社會，教會的立場也隨之改變，認為人應為工作而活，而「懶惰」也在此時登上七大宗罪之列。口甘國的作者可能對這種意識形態有所反彈，因而刻意發明一個嚴禁工作的國度，以之作為回應。此外，他唾棄貨幣，不認同新的金融體系。口甘國的立國之本是「越睡越賺」，人民越貪吃懶做，生活越富足，但賺到的並非錢財。故事中錢袋遍地可拾，但人們卻懶得撿取。

有些版本把口甘國描述成一個王國，其國王名為八尼公（Panigon）。八尼公並非世襲，而是由人民公投或隨機選出（如吃到餅中暗藏的蠶豆），其唯一職責就是邀大家飲酒。若說史上許多國王都有稱號，如「美男子」腓力四世、「賢明王」查理五世、「太陽王」路易十四……那麼口甘國國王也有一個「懦夫」八尼公。十六世紀以後，口甘國逐漸演變成「顛倒國」，所有價值觀都與真實世界相反。1546年的荷蘭版本中就寫道：「越是粗俗傻愣、好吃懶做的人，越能登上國王寶座，備受全民愛戴；若此人只是呆頭呆腦，仍可被尊為王子；若他沒事愛和烤雞、豬腸打架，用餐時狼吞虎嚥，則可被選為騎士。」此時，口甘國也開始和狂歡節的概念結合在一起。

哥倫布在十五世紀末「發現」美洲後，西班牙人為之驚豔，相信新大陸大概就是口甘國。可不是嗎？中南美洲氣候溫暖、土地肥沃，印地安原住民看起來永遠不老，熱帶叢林的族群全身赤裸，令人自忖他們的性關係是否特別開放，編織出天馬行空的遐想……十六世紀的西班牙版本把口甘國設定在西方大海中，無形中為需要大量人手開發的新大陸吸引了許多移民。

▋因匱乏而產生想像的心理補償

無論哪一個版本，吃，永遠是口甘人民的首要活動，「我吃故我在」是書中縈繞不去的頑念。生活在二十一世紀的我們不易體會這種深刻的飢餓文化，它指的並非實際的饑荒，而是一種心理上的餓，近似對物資短缺的惶恐。我們勉強能從COVID期間發生過的衛生紙荒，以及三年前的雞蛋荒中揣摩出這種情緒。

這也就是為什麼，工業革命之前的古人每逢豐年必大肆歡慶，每歡慶定暴飲暴食，為一個絕不浪費食物的社會營造出資源豐富、生產過剩的假象。民間的集體想像也體現在詩歌與文學中，口甘國取之不盡的食物資源，正是一種文字補償，順便把教會規定的齋戒期丟到腦後。在這裡，烤雞滿天飛，多到吃不完，最後只好丟棄；養狗人用香腸當狗鍊，但卻不怕被狗吃掉，因為口甘國裡到處都是超級美食，香腸？連狗都懶得理。在十七、十八世紀的版本中，口甘人民甚至練就了每天十二餐的本領，也有人在身上裝配十二個胃袋，從此再也不必擔心消化不良之苦。

這麼美好的地方自然令人無限嚮往。如何前往呢？口甘國的入口根據不同版本略異，但原則上均由訪客自己吃出來。怎麼說呢？其國界是一座蕎麥粥山，造訪者得貼在上面努力吃，先吃出凹洞，再爬進去吃出穴道，抵達盡頭後就能進入口甘國了。英文版的國界是一座英式布丁山，其他版本另見米布丁山、白糖山……在描繪口甘國的畫中，我們常見初到的訪客正在從食物洞穴中爬出。

有人曾離開過此地嗎？自古以來，出走該國的人大概只有一位，就是講述故事者。他曾親自進出口甘國，享受過山珍海味，暢飲過天下的佳釀，擁抱過無數自由女性。但這位仁兄實在太講義氣了，他不願獨享天堂，決定邀一幫死黨來過好日子。殊不知，口甘國和「桃花源」一樣，是一個只能去一次的人間福地，見證者出來以後就再也找不回樂土的入口，最後只能抱憾終生。