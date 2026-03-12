蘇紹連／斷捨離三題
1 斷橋
一片老葉子在哀吟的時候，天地沉默了
動物們的嘴巴放入水中，語言潛匿了
沒有說什麼，沿途的景物影子一致向北彎曲
北方有最想前往的城市和額頭裡的宮殿
一個慾念糾纏半生。你因慾念而理短了頭髮
讓陽光的溫熱環繞半個頭顱，無地著落
觸鬚繼續生長蔓延到面具的外面
你已無臉見父母，見朋友見送行的人們
走上斷橋，見橋下河流，見霧，見慾念掉落
對面另半截橋上，見一個無法完成的自己
他在召喚，他在退縮。你像一片老葉子
似孤魂懸掛，晃了晃無聲掉下
2 捨身
火焰最後捨去的是心。手指間青煙繚繞而上
化作鳥。山峰上的灰燼，都是鳥的影子
你點燃蠟燭，看著一群文章中多餘的文字
被推到書籍邊緣，紛紛往下墜落於地
書頁大面積留白，不潑墨造形，不牽絆意象
你先捨去外在裝幀，脫去語言的衣物
拆卸文字的筆畫，不留按捺撇的痕跡來引路
思考沒有修辭的依據，再抹去身分的頁碼
脈搏沒有數字，從高壓電塔飛出去閃電
你的額頭開始下雨，五官漸次溶解
為著願望，你從身上還清了父母的形體
殘餘的一雙鞋子繞著自己跳了一支舞
3 離席
離開歷史的席位，鷙鳥來到現實的虛擬世界
景物超魔幻，由聽命於咒語的AI生成
你成為一個食菊花男子，身體上種植菊花
天地沒有釀酒的容器，而你體內鋪陳芳香
眾魚蟲鳥獸群聚，啜飲，紛紛醉臥於夢中
夢開始變形，變成非魚非蟲非鳥非獸的文字
描述無和平無自由無正義無開放的舊時代
一個螺的聲音，不斷迴轉，才打開夢的蓋子
倒出被鎖住的靈魂。你的文字依稀可見
魚尾、蟲足、鳥翼、獸角，這些淡化的筆畫
將在新的歷史中消逝，但你種植不說話的花
隱藏隱喻和象徵，離席後，遺世獨立
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！