某日自己臉上貼金問某友：我這樣挑嘴愛嫌難相處，能算某種「美食家」嗎？友翻白眼秒回：你充其量只是個「美食愛好者」。唔，吾乃一介吃人。吃人說夢：若有天，設一小間選品店，販售台灣滋味？

知己知彼──青木由香在大稻埕的「你好我好」，范姜群季在誠品南西店四樓的「神農生活」，經過都要逛。不逛不知道，月桃葉編織盒（售罄）那麼美，本來就美，售罄使它顯得更美。有逛有保庇，雖無虎屋但有花蓮綜合羊羹；需攜至國外？掛耳包阿里山咖啡或林旺製茶廠紙盒裝台東紅烏龍，都在那裡對你說，選我選我。還有還有，新光三越自家「好好集」，新竹「或者新州屋」，台南「林百貨」，花蓮新城「山海百貨」，台東「東東市」……

夢中店裡有個專區放書。人見人愛洪愛珠，重溯福州菜航線的黃開洋，《基隆的氣味》，《台灣甜》，《裏嘉義》，《慢食府城》，《雄合味》，當然當然，黃麗群主催《新活水》專冊，羅列台灣頭到台灣尾兩百款指南，「101樣好吃到捨不得送人的台灣伴手禮」（2022年七月號）、「好吃到捨不得送人的台灣伴手禮 第二彈！」（2023年九月號），也要非常貼心放最顯眼地方給眼花撩亂的客人。

吃人吃東吃西，最愛餐廳偏偏在台中：菜市場Tsai Chi Ya（已結業），燈光溫暖的綠色空間，老闆俊昕總在開放式廚房默默忙碌，一道道餐盤即是他精密的調色盤。就說那皿冬日盛產的綠，除了芭樂，且以沙梨橄欖與橄欖葉做成醬汁，再淋上楊桃醬、水田芥與三種薄荷，入口味道是熟悉中掩映著陌生，腦中植物名冊肯定不夠。又比如秋天其中一個餐盤，把長時間高溫烘烤的甜菜根冷卻後去皮做成醬汁，淋上焦糖化的地瓜，同時堆疊以季節生菜、水果、漬物，神來一筆的咖啡油是阿里山咖啡豆低溫萃取三小時製成。每隔一段時間，他去台灣諸地田野調查，把新學到知識變成料理，這店確實是一樁巨大的Vegan Project。夢中店大概沒法使它復業，但定期供應老闆手工烘焙「馬告藍莓酸種佛卡夏」、「錫蘭肉桂捲」、「香蕉堅果可可蛋糕」，搭配店裡出現過的氣泡飲和香草茶，我想是一定要的吧。

▋作家伴手禮夢幻名單

發夢不用成本。夢中店將邀專人貢獻他們的伴手禮名單，製成當月特典，「李桐豪伴手禮」，「江鵝伴手禮」，「蔡珠兒伴手禮」，「黃崇凱伴手禮」……仿效JR東日本點心禮盒訂閱制，每月把這些（應該比我嘴刁的）能寫善吃寫作者口袋名單一網打盡。夢中店裡除有糕餅飲品，農產乾貨，果醬拌醬，體貼怕胖客，也有生活雜貨、獨立音樂和使用過能消失的小物，比如皂與線香。為了避免變成一篇發夢型錄，以下吃人獻曝，先羅列綜合餅物一盒：

首先是常備兩款：舊振南鹽之花太陽餅、裕珍馨迷你奶油酥餅。前者口感更踏實些，奇妙處在於鹽粒讓甜味層次顯現。後者蜂巢餅皮有空氣感，並把原版拿起來比臉還大的酥餅縮小至直徑七公分，開心時來一片，傷心時也來一片。佐茶或咖啡都合法。吃人無憂。

▋不可能只要一片吧？

明豐珍兔仔寮牛舌餅。初次造訪乃三十九度高溫，離鹿港鬧區有一點點距離，車子駛入鄉間道路時開始納悶，真的有必然得拜訪的美味在這樣的地方？很幸運是打烊前五分鐘，連號碼牌都免抽，不知道整個早上排隊人潮的辛苦，於是跟手臂刺青小哥買了一包，加上一片。「一片？」小哥表情淡定眼神震撼。等到車子駛向海濱風車，邊忙不迭咬下剛出爐那塊餅，就明白了小哥的意思。這麼善良可愛卻滋味綿長的餅，真的不可能只要一片啊啊啊。還好後座還有一包。第二次拜訪，前夜借宿鹿港紅眠床，元旦早晨癡癡趕赴，一眾吃人海風下枯等，一個多小時才等到餅被手製、烤熟、放涼。仍然是溫馴毫無侵略性的微甜，耐嚼的餅香。如果偏好潮水起伏的人生，那就需要同場加映吳佳餅鋪薄如脆片的牛舌餅：椒鹽，黑糖，蜂蜜，三種口味各有擁躉，首次嘗到的人應該會驚奇於它如何可能這樣酥俏。為了避免沾手，吃人會持筷子，和一個邊緣略有高度的大盤，一片接一片地吃。

▋帶回生活的一盒念想

盒子裡還有一點空間，給短程旅客加添的是九份阿蘭草仔粿。甜的鹹的，葷的素的，當天拿到就大口享用。給遠程旅客和生活顛倒需要悠長賞味期限的你（其實就是我啦）：礁溪「窯．煮飯研究所」抹茶餅乾，鄰近美麗島捷運站「龜時間」鹽麴比司吉，鼓山輪渡站附近「木葉粗食」肉桂糖吉拿餅，都是可以延長旅行念想的固體存在（後兩樣建議烤箱加熱，美味翻倍）。

這樣的一盒餅，帶回庸碌操煩生活裡，成為午後半刻的安慰。除了族繁不及備載的台灣茶茶茶，其實也有本地種植馬鬱蘭茶、紫蘇薄荷茶。講究一點的咖啡使用者，或許想搭配「森高砂」來自新社、那瑪夏、古坑、梅山罐裝配方豆，若優雅地歇躺一些半寓咖啡或午營咖啡掛耳包，也是不錯的吧。

吃人貪心，除了以瓦楞紙隔層保護餅的安危，很希望用來包覆餅乾盒子（或你居然在書區買了一本、兩本書）的提袋，可以央請花蓮「大書Studio」縫製，大書總能善用布匹，剪出給身體的美麗圖樣，相信她也能拿舊布為餅們裁出剛剛好的衣服。

雖然沒人問我，但也仔細想過了，夢中店落腳處，應該就在台鐵EMU3000型電聯車第七車廂。你說為什麼？畢竟這班火車會行駛縱貫線，花東線，南迴線，環島吃台灣，還允許途中下車，這不美嗎？