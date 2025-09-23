陳黎／AI挖掘出土的《小宇宙》十首
光在黑色的睡眠裡
翻了一個身，換上
另一件更黑的睡衣
●
神的摺紙課：祂把
那些摺壞了的雲剪碎，
成為漫天飛雨
●
蟑螂──尾隨
一生的
童年的小拖鞋
●
流星是不習慣用螢光筆
簽名的上帝寫壞了的
筆畫，被匆匆擦掉
●
一整個午後，池水
把天空的藍
全默寫成倒裝句
●
背著超現實的電話亭
伸長兩根天線，撥號給
全宇宙嗎，小蝸牛？
●
電腦螢幕上一隻
螞蟻爬過，她本能地
按了delete鍵
●
午後微雨，玻璃窗像
蓋了浮水印的信封，
收下整片遠山的蔥蘢
●
一夏的激情：蟬與
蟬爭吵著成為，大塊
文章中的標點符號
●
他小時候
說謊──
現在說詩
註：我請ChatGPT、Claude、DeepSeek推介給我幾首「陳黎」寫的《小宇宙》現代俳句，結果「出土」了一些形跡頗可疑之物，我彙整、修補為以上十首三行詩。
