陳黎／AI挖掘出土的《小宇宙》十首

光在黑色的睡眠裡

翻了一個身，換上

另一件更黑的睡衣

●

神的摺紙課：祂把

那些摺壞了的雲剪碎，

成為漫天飛雨

●

蟑螂──尾隨

一生的

童年的小拖鞋

●

流星是不習慣用螢光筆

簽名的上帝寫壞了的

筆畫，被匆匆擦掉

●

一整個午後，池水

把天空的藍

全默寫成倒裝句

●

背著超現實的電話亭

伸長兩根天線，撥號給

全宇宙嗎，小蝸牛？

●

電腦螢幕上一隻

螞蟻爬過，她本能地

按了delete鍵

●

午後微雨，玻璃窗像

蓋了浮水印的信封，

收下整片遠山的蔥蘢

●

一夏的激情：蟬與

蟬爭吵著成為，大塊

文章中的標點符號

●

他小時候

說謊──

現在說詩







