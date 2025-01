黃茵／蘇珊小姐要出嫁

蘇珊是我家幫傭莫琳達眾多表妹之一,來自拉古納偏鄉,依「往例」,借我家落腳,找著工作再搬走,間中萬一被老闆開掉,或因故不得已請辭,就又回來,類似中繼或轉運站的概念。暫居的日子,她作息隨莫琳達,起得比雞稍晚,睡得比賊早,莫琳達無暇顧及的清理打掃,她撿著做,頗有打工換住宿的味道。別人兩進兩出已經太超過,她來第三回了。十八歲的她已經埋首廚房揮汗與鍋碗瓢盆奮戰,千手如來般忙碌幹活多年。幾個月前,社區專為幫傭、工人舉辦的聖誕晚會,她將命運的緊箍撐開一點縫隙,跟著莫琳達去湊熱鬧,與鄰家的司機凱文偶然邂逅,驚鴻幾瞥,竟冒出了大量粉紅泡泡。收到喜帖時,我順口問,婚後還工作嗎?當然。蘇珊說凱文在奎松市找著客運司機的工作,薪資提高三成,管吃包住,這樣他們就能慢慢存錢買房。奎松位於馬尼拉北方,我們居住的阿拉邦在馬尼拉往南。隔這麼遠不擔心?不擔心,耶穌會幫我看著。語調像大旱迎甘霖,信心飽滿。耶穌來到貴寶地簡直萬能大總管,什麼都攬,什麼都管,什麼都不奇怪。

此地的婚禮沒有統一儀式,島與島之間因民族、文化差異,各自保有獨特的風俗。口袋深淺最為關鍵。標準的菲式喜帖約莫三到四頁,因禮物指引(Gift Guide)需要大篇幅逐一列舉,新婚家庭必備的各式電器產品,大樣如冰箱、電視,小至磨刀器。又例如結婚總需要各樣開銷,餐飲、水酒、紗花、度蜜月等等,所費不貲,敬請諸親好友盛情斗內。蘇珊的也不例外。上頭寫著:As love is what the day is all about, your presence is one we can't celebrate without. But should you still believe that gift is worth giving, a small envelope for our future is a delightful blessing. 以上,四分之三看不懂也沒關係,都不是重點,重點只有兩句──「(即便是)一個小小的信封(紅包),對我們的將來都是愉快的祝福。」剛到菲律賓時,曾收過「著裝」要求的喜帖,通常是呼應一個主題,例如櫻花──粉紅色系,太陽花──粉黃,紫羅蘭……總之是一票鮮亮的顏色。然後就是長長的證婚人名單,有頭有臉的那種。

台灣人給紅包是情誼的展現,埋藏心裡的默契。隨性的菲國人則爽快提醒,不失禮貌。我念高商以後,每逢親友家辦喜事,就規定我坐入口處收銀台(更正,是收禮桌),幫忙數錢、記錄、寫謝卡,全程無料服務,忙亂如《神隱少女》裡的鍋爐爺爺,抽空才能扒兩口飯菜,雙手沾滿的金屬螢光油墨味直灌口鼻。菲菲收禮不假手親友,他們親自上陣,迎錢。

蘇珊打算婚禮前一周再回拉古納,說是她家空間侷促,擠不進一眾親友好籌備婚禮、規畫預算和分派任務,亦即進行bulungan(莫琳達解釋,此為耳語的意思)。為什麼要耳語?我問。她沒回答,反倒問,可以在妳家的庭院嗎?有這樣得寸進尺的嗎?幸好(這樣講太不厚道,但我找不到更貼切的用語)他們族人平均壽命六十初,稱得上長輩的為數不多。過往在餐廳、百貨公司遇上的菲菲總大聲談笑,歡快起來小節不拘,蘇珊的父母、姑媽、阿姨們卻客客氣氣,舉止輕巧,抵達後安靜就坐我們從管理室借來的塑膠圓凳,竊竊密謀(的確像耳語),說是避免走露風聲,恐招來惡靈和厄運。「啊不是有耶穌幫忙看顧?」我沒有提問這麼欠扁的話啦,我善盡主人本分,帶著莫琳達準備茶水點心。以為勞師動眾必然商量內容龐雜,其實也就是把傳統儀式與時尚稍加融合、修減,口頭複述一遍,經大家確認無誤即可。

在一個屋簷下同居加總達半年以上,儘管非親非故,也快要菲親菲故。我跟S草草商量五分鐘,決定去撐個人場,畢竟土不親,人親。包多少?我們一掛四人,六千披索很夠了,但天主教徒認為六不吉利,七千吧!他說。我拿出一個紅包,他說分成七個裝。為什麼?尬場。

腦子裡裝滿了保守思維,凡事低調處理的台式婦女,移居到逮住機會便喜大普奔的南洋島國,我在許多場合都像誤闖莽原的羊羔,倉皇不知所措。每年的跨年晚會、台商春節聯合餐會、台灣農畜牧歡樂派對、品酒會,女士們裝扮越隆重越顯得體。臉上脂粉厚度與顏料多樣暫且不表,單單晚禮服就很有看頭,抹胸、一字、心型、深V領,魚尾、蓬蓬裙……爭奇鬥豔,視為樂趣。沒來過馬尼拉的外國人很容易將東南亞國家投以刻板的簡陋。開頭我也是粗心大意,顛倒讓S的菲籍商界伙伴同情起台灣,好落後。雖然蘇珊算不上大人物,不,連人物也算不上,但既然要去撐場就該隨俗增色,珠光寶氣一番。在房裡試裝時,莫琳達提醒我:「不要戴珍珠耳環,珍珠的樣子看起來像眼淚,我們習俗覺得不吉利。」我~~咧!喜帖上面不是指定茉莉色系?換上施華洛世奇的水滴形,不是更像眼淚?莫琳達卻說much better。真是隔文化如隔山。

拉古納距離阿拉邦僅僅幾十公里,壞在路況險惡,難怪蘇珊待業期間寧願跟莫琳達擠一點五坪的小房間也不肯返鄉。車子駛離壅塞市區後,擦過沿途尖刺張揚的鳳梨海,兩旁簷廊下吊繩垂掛如鯉魚旗的棉T、短褲漸次稀少,網路斷斷續續,路標指示含糊甚至沒路標的鄉間,S錯過了原本應轉彎的路口,又在該忽略的地方猶疑半天。昨天就不該讓莫琳達先回去幫忙的。仲春近午,太陽張牙舞爪,影子倏然短小,沒有一棵足以遮蔽的樹蔭。我舉目張望無邊際無人跡的稻田,竟有廖鴻基的海上《漂島》感。

「媽咪,上車了。」我還莫名陷在如煙隱去的恐慌裡,玲兒已經向一位騎單車的老農民問出教堂所在位置,用她那口全家最優依然破破的塔加祿語。

雖是貧農聚集的小鄉間,教堂仍須宏偉,畢竟是神的住所。就像多年前的三星,鄉公所預算不足,鄉長發動樂捐,目標十五萬,設路燈,結果不足額達五十趴,最後還是選舉期間,四位候選人為選票故,幫忙補齊。同年,關帝廟翻修需經費八十萬,一個月湊足了。平凡百姓的精神寄託永遠比人身安全要緊。

婚禮進程始於聖讚,接著致詞、證婚、互給誓言……拍照與更多的拍照。我們像是故意算準了時間遲到,統統skip。剛入座,眾人已準備移師戶外宴會場,跳禮金舞(Money Dance),婚禮上新人的第一支舞,輕柔樂音緩緩響起,蘇珊小姐翩然旋轉時,還不忘向我們眨眨眼,貌似在提醒我們:「快快加入人群,往我身上砸錢吧!」負責招待的親友逐一發放別針,男女雙方賓客人手一疊紅包,衝啊!S嘴巴附我耳邊:「現在開始尬場,看新郎、新娘誰身上的紅包多。」為了面子,親友團卯足勁在新人禮服上別紅包。一種觸摸得到、看得到的delightful blessing。

難以言喻地我對那樣歡欣鼓舞、抱團辭別的場面十分投入。台灣婚禮要潑水、過火爐、丟扇子,像是在說散了,散了!此後女兒就是外人,斷線的風箏,獨自飛。蘇珊媽媽拿出一條彩帶,將兩家人圈在一起,永結同心。那一刻我多麼羨慕她,我想這才是婚姻該有的模樣。

擾攘喧囂將夕陽推向山谷,草原綠浪散發著金色光芒,粉紅泡泡布滿天空,非常吻合我對天堂的想像。當我將紅包一一別在蘇珊奶油般的特諾裝(Terno,一種由鳳梨和香蕉葉纖維製作的傳統服飾,肩膀與兩袖裁製成類似蝴蝶翅膀的紗襯)上,替她填滿過多的留白時,女方賓客爆出如雷掌聲,蘇珊感激而激動地抱住我:“Thank you, ma'am. Thank you!”她不會知道,在同樣生命的重要時刻,沒有任何人為我綢繆未來,規畫婚姻細節。我與S算是私訂終身,我們在台北訂了家素食餐廳,為我倆舉杯祝福的只有一桌好友。

婚宴茹素,在無肉不歡的菲律賓,新人應該會被爆打吧!

蘇珊丟完捧花,眾女孩搶成一團後,便來到了喜慶的最高潮,開吃。台式辦桌,總鋪師領著一班打下手的人馬,現切鮪魚秀、烏魚子、九孔鮑錦繡拼盤、封肉、三層水果塔,展現傳統廚藝,帶著一種草根的「氣口」。菲律賓人也充滿豪邁共食的儀式感,擺一無敵長桌,竹編圓盤肩並肩,香蕉葉權充桌巾,熱騰騰大量的白米飯猶如聖人之道,允執厥中,供在主位。爺叔們流傳下來混雜西班牙、美式殖民時期古早味調製的家禽海鮮蔬果則臣服左右,彷彿眾星拱月。你要像個在地人那樣入鄉隨俗,拉高裙襬,席地而坐,托盤裡盛滿烤乳豬、炸雞塊、炒米粉……象徵夫妻團結一條心happy ending的糯米甜糕,一定要的。

囍宴的菜色不講究吃巧,在乎吃飽。大塊吃肉配冰啤酒,笑浪如飛瀑傾瀉,興奮處人人一口塔加祿語,語速飛快,聽攏嘸。沒有台商,沒有外籍遊客,清一色本地人,第一次我徹底忘記,自己是個異鄉人。