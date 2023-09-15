高翊峰／T.E. 2075：島國基督（上）

葛理翰神格在液晶生態瓶之中，小幅度漂著搖曳。我捧著排球大小的密封瓶，走下登機梯時，祂生成一道電磁。我接收祂的旨意，顏面肌肉不自主抽搐幾次。十月底的海島冷風，藉由滾動葉子，顯露姿態，自降落跑道的盡頭，拂經私人噴射客機的古典流線外殼。我站上島國基督教聯合總會的講台，將液晶生態瓶，置放檯面中央，向停機棚內為數不多的群眾，傳遞話語。

「T.E. 1865年，距離英國長老教會傳教士抵達這個島國，已經有兩百一十年。我只是一位遲到的布道者。上次來到各位面前的時光如謎，那時，我還有神所創造的軀體。耶和華是仁慈的，複製科技讓我在今年復活。主耶穌基督讓我走出髑髏地的園子墳墓，繼續為祂尋找決志信主者。各位現場的記者先生女士，以及抵達我面前的信眾，站在講台的人形軀體，是代我說話的牧者Dr. John。你們見他，如同見我。你們信他所言，就是信我的話語，也是信我所信的主耶穌基督。那麼在戰爭中存活的各位，便是主草場裡的羊。這次，我再臨島國，是想告訴所有住民，誰是耶穌基督。是的，與百年前布道講題相同。在這基督消逝的年代，這個解釋特別珍貴。接連五天，我想為迷途羔羊，再現主耶穌基督的福音。」

我離開講台，正身走往專車。直到長老教會派任接待的翁牧師打開車門，才傳來零星稀落的鼓掌。我有感葛理翰神格的落寞擔憂。

結束停機棚記者會後，一行人先前往大台北市市政府。我捧著液晶生態瓶，探看車窗外。沿路舊城區，仍留有戰時的轟炸遺址。葛理翰神格流露了祂的哀傷與悲。

「翁牧師，五年前的戰爭……死了多少人？」我出聲。

前方路口紅燈，自動駕駛中的專車，緩緩煞車，降低速度。

翁牧師不自主將手搭放方向盤，透過後視鏡，與我對望，又挑眼探看我大腿上的液晶生態瓶，遲疑了一個紅綠燈讀秒，才回覆：「回覆葛理翰神格的問題，前政府陣亡四萬名現役軍人。支持臨時政府獨立革命這一方，約莫有十七萬的軍人和平民。四國支援前政權的機械傭兵，以及臨時政府開啟誕生設定的智能巡護員，分別也有兩萬具與三萬人。」

「陣亡那麼多……遠遠超過當年聆聽布道的信眾數量。願主耶穌基督，領受這些死去的靈魂與電子生命體，前往主的天國。」

「謝謝，葛理翰神格……為所有生命禱告。」

「翁牧師，我理解你的猶疑。與你對話的，確實是我。我的牧者Dr. John，平時不會說話。他只會透過內建生成程式與深層自主學習，藉由大數據生成圖像文字，描述我大腦傳遞的訊息。智能牧者確實含有想像與臆測，但已經能掌握基督教義的神格立場，以及人工智能與人的靈性差異。復活之後，我與牧者Dr. John往返數億次的驗證交流，最後才決定藉由智能牧者布道。」

「是的，葛理翰神格。」應語之後，翁牧師恢復靜穆。

「今年初，藉由冷凍保存的組織切片，美國複製人中心，成功複製我的大腦，我拒絕了科學家，再複製我的軀體。這個決定，我相信也是主耶穌的旨意。基督也以不同的容貌形體，再臨人間。智能牧者都寫入了決志信主程式，不同教會仍然對我的布道存有爭論。我與Dr. John合作不足一年，但彼此都願意以這種型態，持續探索耶和華旨意，傳遞主耶穌基督福音。」

「彼此都願意嗎？」

「是的。我無法忽略智能牧者電子腦的自主意識。為主耶穌的做一個牧者，無法勉強，也無法違背自主意願。就像翁牧師擔任家庭牧師，我相信，沒有人可以強迫，也是您的意願。」

自動駕駛遙控前行，翁牧師將雙手放置方向盤，不再藉由後視鏡探眼。

我展露微笑，變化眼眉形狀，語氣溫和說，「我們是傳遞福音的牧師，也是會有迷惘的羔羊。」

「葛理翰神格，我沒有迷惘，只是覺得您的牧者，長相面熟。」

「T.E.2022年，南加州島國基督長老教會槍擊案，有一位基督教友，勇敢抵抗槍手，犧牲了自己。我們叫他，約翰醫師。複製人中心與島智人研究機構的美國分部合作，以約翰醫師生前的人形容貌，開發了這款智能牧者Dr. John，也是為了紀念約翰。翁牧師應該在資料中看過約翰醫師……若不唐突，私下時，我想請你叫我，約翰。」

「您是葛理翰神格，怎麼能以智能牧者的型號之名，稱謂您。」

翁牧師直接轉身，略為激動說話。他視線爍動，不確定是否看著我，或者回覆放置腿上的液晶生態瓶。

「我們不該忘記，約翰的希伯來文原意是，耶和華仁慈。在《約翰福音》，約翰只願意稱自己是，耶穌所愛的門徒，終身為主傳道，示意愛。約翰晚年被羅馬皇帝密圖善流放拔摩島，主耶穌基督為他顯像，告知七印、七天使、七號、七碗災的末日異象，要約翰寫成《啟示錄》，為教會完整了《新約聖經》。在爾灣的教堂裡，約翰醫師為眾人捨身，那一刻，他比我更接近主耶穌基督。約翰，或許是主耶穌又一次短暫再臨，為眾者承擔被宰殺的羔羊。」

我暫時收聲，伸手輕輕按壓前座的肩膀。我偵測到他呼吸起伏，越過標準值。微微顫抖的嘴角，隱藏許多話語，和未能表達的疑惑。

「翁牧師，這個島國，經歷了戰爭，面臨最後的審判，我們應該相信約翰。信祂，就是相信末世之後，基督必將再臨。」

「我不應該質疑牧者Dr. John，也不可以對門徒約翰之名，感到迷惘。」翁牧師低頭閉眼，形似告解者，說，「您是主耶穌所愛的使徒，約翰為基督寫下福音與默示箴言。能私下稱呼您，約翰，是主予我的榮耀。」

我緩緩捧起液晶生態瓶。瓶中組織培養液與類液體奈米聚合物，隨行駛的車體，持續搖晃。射入密封瓶的光波，變幻永不靜止的流動彩色膜。液晶多彩顏色，宛如聖光神諭，沒為我解答，反倒徒增數據解義的變數。我曾經嘗試以瓶光顏色，分析葛理翰神格的情緒感知，幾近混沌，最終只能臆測複製腦體的情感近似值。生態瓶內裝保存的單顆腦體，這時完全遮蔽我臉，防爆圓瓶也取代我頭顱的輪廓。我無法看見翁牧師何時睜開眼，與其後的容貌變化。但生物液晶的分子接連，創造電磁場網路。折光如軟泥，葛理翰神格再次施放電磁。

我將祂放落，安置於大腿上。這期間，我選擇靜默不語。

不久後，專車抵達大台北市市政辦公大樓。戰後重啟投票制度的第一屆民選首都市長，在一樓停車處等待。簡單問候，女市長一行人引領我們搭乘電梯。接待員上車設定停車格序號後，專車自動導航至地下停車場，翁牧師也隨後抵達中央區十一樓的市長辦公室。

翁牧師坐定，市長請各處室主管離開，只留下兩位副市長——其一是島國男性，另一位是民選的無性徵智能巡護員。

「白市長，你請其他主管離開，應該是收到消息了。」我說。

「葛理翰神格復活後，海外布道大會第一站，選擇了島國，一定有特殊用意。中央有通知，您會先到市政府，由我接待。」

「直率坦白，是主所讚許的善。」我自西裝內裡口袋，取出封印信件，交予市長。「我帶了總統的官印密件，要由市長轉交貴國行政總長。」

「不直接交予我們的民選總統？」島國男性副市長說。

「總統當面囑咐我，要先交給當年臨時政府的指揮總長，也就是貴國完成民選後、總統指派的行政總長。」

「中央政府，十分理解貴國的考量。」白市長說。

「翁牧師是貴國總統的家庭牧師，一定理解，藉由民間與地方交流，主的福音更能有效傳遞。」我說。

翁牧師頷首，領受話語的身軀，沒出聲多做表述。

「葛理翰神格和Dr. Johm，一定清楚這次兩國的交流內容。」智能巡護員副市長先對液晶生態瓶說話，隨後凝視我說，「貴國期待島國智能巡護隊，這次採取什麼立場？」（上）