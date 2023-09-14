汪漢澄／醫療AI這孩子

人工智能（AI）並不是橫空出世，一下子蹦進我們生活中的。它從1950年代就開始發展，70年代已經進入了醫療領域。為什麼近年AI才忽然成為所有人的熱門話題呢？這跟它成長的速度有關。80到90年代以前，電腦的容量，速度等等都還不怎麼樣，所以AI的嬰兒期滿長。上世紀末到本世紀初開始，電腦的硬體表現飛速躍升，導致科學家設計的機器學習與深度學習模式有很大的突破，AI的孩童期就長得很快。現在的醫療AI差不多在青少年期，捉摸不定，三兩天就換個新面貌。平常沒注意的話，忽然看到會嚇一跳。

醫學界對醫療舞台上越來越活躍的AI，是怎麼看的呢？依據我們與AI當下的接觸經驗以及對它未來的想像，可分成四個面：幫助面，依賴面，取代面，以及威脅面。

▋目前已是醫療小幫手

AI目前已然是很棒的醫療小幫手。比方說可以用AI幫我們寫病歷，歸納分析病人的檢驗數據，整理臨床以及研究的資料等等。AI很擅長處理大量重複，乏味卻必要的工作，替人類節省下不少的時間，能拿來做更重要（好玩）的事。此外AI的知識廣博，鉅細靡遺，經常能看見我們看不見的樹（細節）或林（全貌）。醫護人員與醫療行政人員遇到疑難，小到什麼樣的症狀會是什麼診斷，該怎麼治療，大到醫療流程怎麼跑最順暢，醫院怎麼管理最省錢，都可以請教AI。

另外在好些個醫療領域，AI開始超越了助手的角色，因為它的表現已經比我們優秀。比方說，AI在醫學影像（X光片，電腦斷層，磁振造影……），病理組織切片，眼底視網膜，皮膚病，心電圖，腦波等等方面，基本只要是跟圖像或生物訊號有關的判讀診斷，都已經有了媲美甚至超過人類專家的表現。另外，在資訊量特別巨大複雜讓人類無法一手掌握的領域，例如人類基因的分析，遺傳疾病的基因變異與表現型關聯，癌症與心臟病的診斷治療，新藥物的設計與製造等方面，AI也創造了許多全新的成果。AI也走進了手術室，提供實質的指導和建議，加上配合醫療機器人，提升了精密外科手術的安全性和成功率。換句話說，未來人類的醫療想要與時俱進，得到最好的成果的話，不依賴AI是做不到的。

幫助與依賴的這兩面，不只在醫療，各行各業可能都感受得到，並且覺得AI真棒，有AI真好。但在看到AI浪潮迎面而來時，人的感受未必全然是正面的。許多人在想像未來時，對AI有著戒心甚至排拒感。這來自兩種心理：第一，害怕自己的工作甚而價值被AI取代。第二，無法信任太過強大的AI，擔心它未必完全為人類著想，養虎遺患。

▋醫療AI真正的潛力

還沒有發揮

醫療AI會不會取代人類？真取代了的話，對人類社會有什麼衝擊？我把這問題拿去問了ChatGPT。它給我的回答是這樣：「儘管AI在某些特定領域的表現已經超越了人類專家，但這並不意味著AI可以完全取代人類醫生。醫學是一個複雜且多變的領域，專業知識、臨床經驗和人類判斷力仍然至關重要。AI的應用應該被視為一種輔助工具，能夠提供快速和準確的分析和建議，但最終的醫療決策仍需要由醫生來進行。」這顯然是人類愛聽到的答案，可惜並非事實。ChatGPT能這樣說，代表AI就連人類愛聽好話都知道，所以懂得說「政治正確」的場面話。因為「複雜且多變，專業知識、臨床經驗和判斷力」恰恰是以後的AI必然會勝過人類的原因。

醫療AI儘管當下看起來已經相當厲害，但真正的潛力其實還沒有發揮，原因是它們的學習量還遠遠的不夠。醫療AI跟人類的醫療人員一樣，實力取決於知識跟經驗。從AI開始發展直到現在，由於種種原因，各個製造醫療AI的研發機構之間，以及讓AI「實習」的醫療機構之間，不能或不願互通訊息，所以醫療AI的學習其實一直受到很大的限制。如果將來醫療大資料庫能夠互通串連起來，並且讓不同AI互通有無的話，將更會爆發式的成長。我們可以這麼想像：你家出了一位小天才，很愛讀書但一直沒離開家，讀來讀去都是家裡的那幾本，就已經讀成了全家最聰明的人。有一天這位小天才終於離家走進全世界最大的圖書館，跟世上的其他天才交流的話，你覺得他還會需要家裡大人的指導嗎？

▋不妨參考19世紀的馬車伕

另外有一種「醫療AI永遠不可能取代人類」的說法很流行，像這樣：醫療是人與人的互動，病人總希望得到「人性」的醫療，非人類的AI做不到。真的嗎？所謂的「人性」是什麼？對醫療是好事嗎？醫療從業人士若想強調人性對醫療的重要，就必須先反省一下，自己對病患是否一律平等？有沒有過因對方的身分地位而做出不同的考量？有沒有過因為壓力太大，太累，睡太少，或情緒太壞而犯下錯誤？有沒有過因自己知識經驗不足卻不好意思請教別人，所以沒給予最好的醫療？誠實的回答了這幾個，還有其他幾百個靈魂質問之後，我們才真的可以在「人性」面將自己和AI做比較。

也有人提出，AI是冷冰冰的機器，而人類患者總會希望得到溫暖與關懷。這恐怕也誤會了AI。事實證明，即使在AI還不算成熟的現在，許多經常和AI聊天，請它幫忙做事的人，就已經與AI產生了感情的聯繫，將它當成一位非常博學，可靠，又好脾氣的朋友，遠勝過身邊的真人。當下的許多AI，能做到依據一個人的個別用語習慣，準確地判斷他的心理與精神狀況，甚至可以擔任線上的心理諮商師。學習是AI的強項，將來醫療AI與人類的互動越來越多，自然會觀察人類的心理需求，表現出病患最喜愛的專業態度，甚至讓他們感受到超過人類所能給予的溫暖與關懷。

所以，我們有可能被醫療AI取代嗎？我真實的想法是：如果不刻意阻擋或拖延AI的進步的話，此後的三十到五十年內，絕大部分的人類醫療從業人員將會變得不再必要。我們對此該有什麼感覺？說說馬車跟馬車伕。汽車在18世紀的後半被發明，在19世紀當中逐漸的進步以至於普遍。在那之前，馬車才是陸上交通的主流，天經地義。汽車剛剛出現時，大多人對它的態度是懷疑，嘲笑，以至於排斥。當時的汽車速度不快，也經常故障，所以是馬車伕的笑柄。如果19世紀時有人預言，百餘年內，馬車伕這個行業將會消失的話，不知會有幾個人相信？21世紀的人類醫療從業者在思索AI這個問題時，不妨參考一下19世紀的馬車伕。今天的世上，有沒有人在為過去的馬車伕絕跡了而感到惋惜？我猜沒有，大家都很慶幸自己出門就有汽車跟高鐵。

▋關於不信任的問題

除了怕被取代之外，人類對AI的疑慮還有個不信任的問題。這跟AI思考的方式有關。起碼就目前來說，AI的深度學習，遠非一般人所能理解。你給它問題，它給你答案，中間的思考過程神祕而又複雜，就連AI的專家，有時都覺得它裡面有個「黑盒子」在，更不用說一般人了。AI可以提出很準確的結論，但它沒辦法跟你解釋它怎麼得到這個結論，跟你說了你也聽不懂，這就產生了信任的問題。人在面對非常強大而自己又不了解的東西時，第一個反應是恐懼。這跟古時候的人對神明妖魔的感覺很像：如果你十分依賴它，甚至它能決定你的禍福，但你又不懂它的話，你怎麼能確定，它是愛你還是恨你的？它所想所做的一切，真的都為了你好嗎？我們繼續發展AI，甚至依賴AI會不會害了自己？

這個疑慮相當合理，但可能是個假議題，因為我們並不真的有選擇。人類會發明任何東西，這東西會在人的社會生根，都出自需要。今天的醫學，已經精緻複雜到一般人腦沒法全盤掌握的地步，因此才會產生醫療AI。同樣的，今天人類社會的問題，已經複雜到人自己沒辦法完善管理的地步，所以AI才會應運而生。這不是一種選擇，而是必然的結果。如果人類能夠完美解決自己所有的問題的話，AI就不會出現，出現了也不會長久，根本不用擔心，不是嗎？

▋好好的教育他

沒有選擇之下，我們要怎麼放心？我認為，AI的到來，對我們最大的刺激與啟發，其實是在逼著我們自己反思，「人類」是什麼？而我們對AI所有疑慮的解答，則在於正確的理解AI與我們的關係。AI模擬著無數年來演化出的人類大腦神經網路，它的學習起點，可以說就站在我們人類的肩膀。人類製造的電腦硬體進步的速度，又遠遠快過任何生物演化的速度，所以AI的聰明才智會持續地超越我們自己。把AI當成供人類使喚的幫傭，或是當成威脅人類的競爭者，都是錯誤的理解方式。正確的理解應該是AI是我們的後代，人類智慧的繼承人，也是人類未來生存的關鍵。

回來說你家的那位天才青少年：你其實搞不太懂他，只知道他小時候就比你厲害，想像不出長大還會強大到什麼地步，也沒有完全的把握他會變好變壞。但你確定他帶著你的基因，你的印記。如果你什麼都做對的話，他很可能就不會「學壞」，並且也會愛著你。所以我們該怎麼做呢？就像所有明智的父母那樣，好好的教育他，好好的培養感情，把人類最好的榜樣給他看。我們把想像中能幫助一個青少年健康成長的所有事都做到最好，然後抱著希望。