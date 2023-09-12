鄭司維／AI時代的插畫探索：Midjourney引領學生創造多樣性插畫世界

圖1-台科大設計系研究生陳詠姚運用Midjourney「圖文融合生成圖」的方式，生成的AI圖。（圖／鄭司維提供）

身為一位大學設計系的老師，我想和大家分享一段有趣的旅程：我如何與學生一起探索了AI技術如何與創意碰撞，為插畫創作帶來驚奇的變化。

▋將AI智能生成

導入教學

去年美國的Jason Allen（編註：遊戲公司Incarnate Games的執行長暨董事長）透過Midjourney AI創作出名為「Théâtre d'Opéra Spatial」的藝術作品，且在科羅拉多州博覽會美術比賽中獲得首獎掀起論戰。AI協同人類創作是一種新的智慧科技，目前已證實它可以協助加速作品與專案的前期流程；而如何拿捏及定位人類與AI工具在作品中的角色，或是重新思考藝術創作的本質等議題，引發了熱烈的討論。隨著AI圖像生成工具的興起，許多相關產業與AI概念股價水漲船高，就像去年的NFT與區塊鏈投資狂熱般，終有退潮的時候，最近AIGC的討論不像以往的踴躍，不過我認為AI帶來的不只是一股潮流而已，它像是3D列印技術一樣，給工業設計帶來了產品製程上的便利與改變。

前兩個月，透過同校的余能豪老師引介，我認識了在美國科羅拉多大學計算機學系任教的助理教授Tom Yeh，他正好暑假回來台灣順便拜訪幾位老師。由於他的專業就是AI人工智慧，我們便交換了教學心得。他說去年Jason Allen的事件在科羅拉多州是一個大新聞，引發了當地高中生們對AI的濃厚興趣，於是Tom Yeh便將AI智能生成導入高中生的攝影課程當中，看看能夠激盪出什麼火花？而我的教學實驗則是在認識Tom Yeh之前，我們對AI導入教學有著共同的好奇心。

不同的是，我將AI的技術導入了我的插畫課堂，探索AI在創作中的應用。我們使用了一個叫作Midjourney的智能生成技術，這是一個讓人振奮的實驗，讓我們深入瞭解AI如何影響著插畫創作的每一個細節。

▋AI探險之旅

首先，讓我們回顧一下這個實驗的流程。在課程的第一周，我給學生們出了一項作業：選擇一個主題，然後用五種不同的繪畫技法進行描繪，可以是手繪或是電繪，目的是鼓勵他們挑戰自己的創作極限，嘗試新的風格和方法。這個階段的目的是培養學生的創意思維，讓他們更自由地探索創作的可能性。

在討論完第一階段的五張圖創作之後，我對學生做了一堂AI生成圖像的教學，介紹常見的幾種不同的方式：

1.以文生圖：就是給AI一些提示詞，它會根據這些提示詞來畫圖。比如，你給它一個描述「海灘上的夕陽景色」的提示，它就能畫出一幅顯示海灘和夕陽的圖片。

2.以圖生圖：基於已有的圖片生成新的圖片。它可以做風格轉換，也就是讓一張圖片看起來像是另一張風格的圖片。舉例來說，可以讓一張素描變成像真實照片一樣，或者把既有場景的圖片更換主題物件。

3.圖文融合生成圖：將文字和圖片結合起來生成新的圖片。

4.風格遷移生成圖：可以把一幅圖的風格套用到普通照片上，讓照片看起來像該風格的作品。

提示詞（prompt）就是告訴AI你想要什麼樣的圖片，你可以用文字描述，然後AI會根據描述畫出圖片。

提示詞有不同的種類，比如：

1.主題關鍵詞：描述你想要的主題或物品，用動詞、名詞和形容詞來描述更具體的指示。

2.加入風格：加入風格元素，像「印象派風格」、「未來主義風格」、「水彩效果」之類的。這些風格可以是藝術家的風格，也可以是藝術流派的風格。

3.鏡頭修飾詞：用鏡頭修飾詞來調整視角，比如「近景」、「遠景」、「低角度」等，來創造不同的視覺效果。

4.調整光影：調整光線和陰影，創造不同的氛圍和效果，像「重點照明」、「背光」、「黃昏」等。

5.補充參數：可以調整比例、增加變化、放大像素、增加細節等。

簡單來說，你給AI提示，它就能根據這些提示畫出你想要的圖片，而且還能按照不同的風格和效果變換。

接下來，我們進行了這場有趣的AI探險之旅。學生們分組，每組三人，一起註冊了Midjourney帳號，並購買月費十美元的計畫。接著我們使用AI生成了一系列不同風格的圖像，這些圖像成為學生們創作的靈感來源。我們想知道，AI是否能夠激發學生們的想像力，為他們的創作帶來新的火花？

這次實驗總共進行了兩次，一次是純粹人類的創作五張圖，一次則是藉由AI Midjourney生成參考圖後再創作五張圖（並非直接使用AI生成圖）。經過兩次的作業後，我們對學生們的反饋進行了整理和分析，並得出了一些有趣的結論。

▋AI在插畫創作中確實有很大的潛力

首先，全班二十位中的70%學生認為AI對他們的插畫創作有著正面的影響。他們表示，AI生成的圖像為他們提供了全新的視覺體驗，激發了他們探索不同風格和元素的渴望。尤其在構圖、色彩運用以及畫面元素的配置方面，AI為他們提供了有力的參考和啟示，使得他們能夠更自信地進行創作。AI生成圖像能成為創作素材，若是提示詞或文字描述很有趣，生成出來的圖片會有驚喜感、娛樂性。

然而，也有一些學生對AI的作用持保留態度。其中，有六位學生表示，他們對於AI的協助感到不太滿意，認為AI生成的圖像過於具體，對於他們原本較為抽象的創作主題反而有所限制。對於插畫風格創作無幫助者表示，針對此作業產出的圖像不符合想像。若是其他較具象的主題也許可以啟發靈感，認為其可以產出相較於其他參考圖網站（例如：Pinterest）不同的想法。畫面太完整不適用於設計提案。

此外，一些學生在剛開始接觸AI時可能會感到陌生，需要一些時間來適應和掌握如何有效地應用AI的功能。在實驗中，我們也意外地發現了Midjourney的Blend功能的神奇之處。透過適當地選擇要合併的圖像，學生們創造出了一些意想不到的效果，這種驚喜和創意的碰撞，讓整個實驗更加精采。

綜合以上的實驗，我們得出了一些結論。首先，AI在插畫創作中確實有很大的潛力，能夠為插畫師們帶來更多元的創作可能性。尤其是在創作的初期階段，AI生成的圖像能夠為插畫師們提供寶貴的參考，幫助他們克服創作的瓶頸，打破既有創作習慣與傳統的框架，進一步拓展創作的視野。

此外，AI在構圖、色彩運用和畫面元素配置方面的引導作用受到了學生們的廣泛認可。AI的建議不僅提供了實際的技術指導，還能夠激發學生們的創意靈感，使他們能夠更深入地探索和挖掘自己的創作潛力，展現出更具視覺張力表現的作品。

然而，AI的運用也並非是一勞永逸的解決方案。一些學生提到，AI生成的圖像過於具體，對於一些抽象的創作主題可能會帶來限制，削弱了他們原本的想像力和創造性。這一點提醒我們，在尋求AI協助時，保持自身的創意特色和風格仍然十分重要。AI應該被視為一種協作的工具，而非完全替代人類創作者的角色。我們也觀察到那些已經擁有明確創作風格的學生可能對於使用AI的意願較低，這或許是因為他們已經建立了自身的獨特風格，不太願意受到外在因素的影響。這也印證了一個觀點，即AI的適用性在不同的創作者之間可能會有所不同，因此，我們應該鼓勵自主選擇，尊重每個人的創作自由。

▋我們需要擁有自己的敘事能力和獨特性

這次實驗的確帶來了有趣的結果和啟發：AI技術為插畫創作注入了新的活力，豐富了創作的可能性，並為插畫師們帶來了全新的創作體驗。透過AI的引導，學生們可以更自信地探索不同的風格和元素，並在創作中得到更大的突破。

然而，也應該保持警覺，不可過度依賴AI技術，尤其是在創作的核心階段。創意是一種人類獨有的能力，我們需要擁有自己的敘事能力和獨特性，才能創造出真正有深度和情感的作品。這些深度來自大量的閱讀與獨立的思考，而情感來自不同的生命體驗與歷練。

除此之外，我個人也建議學生不要以模仿知名插畫家風格為目的，還有在著作權歸屬的法律問題尚未明確之前的當下，AI介入的是創意過程而非結果，也不鼓勵學生直接以智能生成的圖像做商業用途使用（除非是擁有合法使用範圍之素材性應用），因為那不僅是法律的問題，而是道德的問題，我們應該時時提醒自己。

為了更深入地了解AI在插畫創作中的影響，我與學生計畫進一步進行使用者訪談，以深入了解學生們在使用AI過程中的體驗和感受。相信這將為我們提供更多有價值的見解，幫助老師更好地引導學生們在創作中運用AI技術，實現更具創意和多樣性的作品。