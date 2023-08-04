黃克全／沉默之聲 25-26
25.
你靜立於岑寂，往事如一縷青煙，如波濤的夢，一道神祕的光將妳擊中，直到妳歡欣於所有的美麗總不長久。
你有唯一的身軀，卻有無數的靈魂。
26.
「她因孤獨而瘋癲了。」
友人指著窩在牆角的女子，這樣告訴我。
我心想，這又有什麼不一樣呢？我們要嘛因為孤獨而瘋癲，要嘛因為加入群體致失去面目而瘋狂。
真正的原因是失去自己，孤獨或群體只不過是藉口。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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