吳晟／愛樹，無可取代（下）

4

台灣人愛惜樹木嗎？台灣社會真正懂得樹的價值，理解樹木對地球、對人類的重要性嗎？

一棵樹、一棵大樹，挺拔的樹幹，向上伸展寬廣的千枝萬葉；向下伸展盤繞的根系，簡略歸納，至少給予我們以下多項最有價值的東西。這些價值，都無可取代。

（1）遮擋烈陽輻射、吸收熱氣、垂下濃蔭、招風納涼，調節氣溫。

台灣島嶼位處亞熱帶，超過半年時間，天氣炎熱，最高溫度早已超過攝氏39°C，逼近40°C。

我多次在夏日酷熱午時的陽光下，在自家庭院同時放置四支溫度計：一、有樹蔭的青草地上；二、有樹蔭的水泥地上；三、沒有樹蔭的青草地上；四、沒有樹蔭的水泥地上。

放置約一個小時，每支溫度計依序大約升高3°C；尤其是放置沒有樹蔭的水泥地上這支溫度計，飆得非常高，幾乎破表。

有人比喻每棵大樹不亞於多少噸的冷氣機；但冷氣機怎麼和清風涼意的舒適、和樹蔭下乘坐開講的美好情景相比？

（2）進行光合作用，吸收二氧化碳、釋放氧氣；同時每片葉面可以黏著懸浮微粒，吸附塵埃，是減緩溫室效應、地球暖化、淨化空氣，無需花費的天然清淨機。

光合作用所製造的新鮮空氣，和太陽的紫外線，都能產生陰離子，又稱空氣維他命，可以鎮靜自律神經，消除焦慮、促進血液循環等等作用。

（3）我常比喻一棵大樹的千枝萬葉，彷如千手觀音那樣慈悲，炎炎夏季既可避阻烈日輻射，遮陽招風，帶來清涼，民眾、行人免受日曬之苦；又可以溫柔承接雨水，緩緩滴落，或順著樹幹緩緩流下來，土壤和樹根緩緩吸收，充裕涵蓄水源、補充地下水庫，河流密布、溪水潺潺。

落葉也能保護表土，腐爛後成為肥料。「化作春泥更護花」。

尤其是在山區，我經常留意到強韌的樹根盤繞，牢牢抓住石塊，固著土壤，減免土石流災害，是水土保持最大功臣。「山上每一棵樹，都是山下每個人的守護神。」

（4）森林浴：

島嶼中心南投縣有一處溪頭遊樂區，西部鄰居彰化縣，平日每天早上，至少有一、二百部中小型巴士、自小轎車開上去，傍晚下來，乘客以退休軍公教人員居多。

每逢連續假日，幾乎各處山林遊樂區，車輛大排長龍。遊客擁擠。都是為了上山做「森林浴」，吸收「芬多精」，顧身體保健康。

植物散發的揮發性物質「芬多精」，可殺死空氣中的病原菌，可降低空氣裡的塵蟎；不同樹種散發的芬多精，可殺死不同的病菌。

芬多精好處多矣！直接或間接，對人體的呼吸系統、循環系統、內分泌系統作用，都有莫大幫助。

無論文明如何進步，親近「大自然懷抱」，是人性（動物）永恆不變的本能；而所謂大自然，最重要的資產，就是蔥鬱的樹木。

（5）樹是鳥的家，樹林是鳥的莊園。

我家庭院一、二十棵大樟樹，寬廣枝葉多種鳥類來棲居。雀鳥最多，每天傍晚看著一群一群雀鳥四面八方飛回來，棲息樹上，嘰嘰喳喳，清脆悅耳。

還有綠繡眼、白頭翁、烏秋（大卷尾）等等；每年初春，總有一、二隻黑冠麻鷺，回來築巢，生蛋、孵育幼雛，夏季成鳥離巢，一起飛走。年年周而復始，親友般定期返回。

樹林是鳥類等野生動物的生活空間；花蜜果實昆蟲是天然食材，有大片大片樹林，才有生物的保育，才能維護生態多樣性，免於越多生物瀕臨絕種。

（6）每種樹、每棵大樹，種植、生長的背景、事蹟與地方特色，傳承在地居民的歷史記憶，是最寶貴的鄉土文化一部分。

（7）噪音令人浮躁，沒有人不厭惡。微風吹過樹的軀幹，枝葉的搖曳擺動、花苞或樹上野生的蟲鳥，所發出的聲音輕柔悅耳，都可清除部分噪音，安靜情緒、減少浮躁……沒有蟲叫鳥鳴的居家環境，是多麼荒蕪寂寞。

5

全世界很多國家訂定「植樹節」，日期及紀念意涵，各有其由來，宗旨則一，均為推廣植樹造林對國土生態環境的重要性。

中華民國政府原訂清明節為植樹節，1925年3月12日，「國父」孫中山逝世，1928年，國民政府改訂這一天為植樹節，依據孫中山《建國方略》中指出：「造林是重要的民生建設」，建議在中國華北、華中大規模植樹造林。1949年，國民政府「播遷」來台，沿襲至今，年復一年舉辦多種「消費性」活動。

近些年有人倡議，不如以3月21日「世界森林日」（1971年聯合國通過），取代參雜政治意味的3月12日「植樹節」，意義更深遠、更廣闊。

也有環保團體提倡，以4月22日地球日，取代植樹節，意義更擴大；這是一項世界性的環境保護運動，最早興起於1970年代美國校園，1990年代再從美國走向世界，成為全球環保主義的節日，不同國籍、不同地域的人們，以不同方式宣傳、實踐環保觀念。

眼見植樹節活動，普遍只種不顧，流於形式。有生態專家建議，種樹，必要追蹤存活率，平時懂得照顧、愛惜樹木更重要，不如將植樹節改為「護樹節」更實際。

還有人提議，將植樹節延伸為植樹月，擴大影響力。

無論是3月12日植樹節、4月21日森林日、4月22日地球日、或是護樹節、植樹月，主體精神意義就是推廣種樹理念，提醒民眾體認樹木對生態的重要性。

什麼時候、什麼季節最適合種樹？

「台灣寶島，四季如春」，雖然近些年極端氣候越來越嚴重，台灣平地均溫尚穩定；澆灌水源仍不致太欠缺，基本上四季皆可種樹，但要考量樹種特性，和各地區氣候、土壤條件。

若以種類區分，例如溫寒帶落葉性苗木，可在冬末春初（冬至到立春）種植，讓根系適應新環境，等天氣回暖，穩定發芽，存活率高；熱帶樹種可在三月中、植樹節前後種植，適應力較強盛。

一般而言，種植培育好的「盆苗」（不是移植），除非棄置不顧，很少失敗。我一再提倡，路樹等景觀工程，種植「盆苗」，絕對比「移植」成樹，長得更好，也節省很多人力、經費。所謂「一年移栽，三年失力」，移植成樹，不好照顧、得不償失，絕對不如種植「盆苗」。

其實，比起種對時間、季節，更重要的是，種對樹種、種對地方、種對方法，亦即適地適種，千萬勿一窩蜂亂亂種，趕流行，尤其是引進外來種、外來入侵種，造成嚴重的生態危害。

最最重要的，會種就要會顧，真正懂得愛護。

6

「有人種，無人顧」的普遍現象，公部門很少真正檢討。

依我多年關注、推動種樹，參與台中市政府「樹木委員會」、擔任多次景觀工程審查委員等等經驗，綜合心得簡化而言，最主要因素，應該是全國「土地所有權」很分散，例如公路總局、高公局、縣道的「路權」；水利署、河川局的海岸、河岸管轄權；三千多處公墓用地的所有權（六都直屬市政府，縣直屬鄉鎮公所）。

就是說，從中央到地方，各部會、各縣市、各鄉鎮等等行政單位，乃至於各級學校……都有各自所屬管轄權的土地，可以規畫種樹（「別人」都不可侵權，代為種樹）。

哪裡要種樹？種什麼樹？如何種？

通常是各單位爭取經費、編列預算，「外包」給景觀園藝工程公司；許多綠美化工程，含括（包裹）在土木工程標案之內，園藝景觀工程公司如何設計？如何通過審查？大有玄機。

最大的問題是，種植之後呢？

「發包」種植單位，沒有指派專業人員負責維護（沒有這項人員編制）；而「包商」依照合約，通常只有一年「保固期」。我們曾建議延長為三年。但不管一年或三年，驗收後，生長得如何？不再有人理會，任其自生自滅。何況，內行人都知道，所謂驗收，隱藏很多應付了事的弊端。

只有等到需要修剪、或倒塌等特殊狀況，管轄單位再編列預算，發包出去。

什麼時候修剪？請誰修剪？

無論什麼樹、枝葉情況如何、需不需要，幾乎未有任何評估，長年來，一律在四、五月間，為了「防颱」做準備而發包出去，全面修剪。而七、八月正是最酷熱、最需要樹蔭呀！

如何修剪？

常見砍頭式、斷手斷腳式等等胡亂修剪的現象，一直為人詬病、甚至痛罵，至今仍隨處可見。

2022年9月，有一項文學機緣，我首次拜訪新加坡，盤桓數日，特別留意、觀察全國到處青青翠翠的植栽綠美化，最直接的發現是，完全見不到一棵枯木、奄奄一息（綁著支架）的枯倒木、空空的樹穴、沒有花木的花台、樹根隆起嚴重破壞路面……等等台灣常見的「景觀」。

我請教多位在地人士，粗淺了解，新加坡全國植栽綠美化的「人事結構」，由總理之下「國家發展部」的「公園局」和「都市規畫局」專業人員，統一負責規畫、管理，定期巡查、養護。

我初步建議我們的中央政府行政院，不妨以新加坡作為借鑑。設置獨立的植栽行政部門（類似負責治安的警政署，各縣市設置警察局）；招聘專業人員，例如園藝系、森林系等相關科系畢業生，我們不妨稱為「綠領階級」。

最最起碼，「誰生、誰養」，每個種樹單位，要有專職訓練的「承辦人員」，全權負責綠化、種植、管理及維護所有植栽，定期巡查，隨時留意。（下）