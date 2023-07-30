似乎是一夜間的事，就來到深秋

遂有了輕寒心事

一樹葉落和死亡的氣息，黃昏

也都集結到了

長椅扭曲的年輪上，三兩老人

坐在湖畔，看一枚

欲落未落，揪著樓頂不放的

夕陽

所有堅硬的心已變得無比柔軟

也不再過問

年輕時芻豢的一隻獅子，躲到心裡

哪一片叢林去了

已經記不起畢業典禮，小學、中學

大學，那許多

曾經熟悉的名姓，他們似乎

都已走成了遙遠

遙遠的星光，給出了背面的陰影

許多夢被吹出窗外

許多詞語，都開始懂得原諒

自己的平庸

而世界把我走過三分之二

三分之一

留給神決定，還能不能走到

一首詩

最後一行美麗的絕句？

日子逐漸有了取捨，不再虛度

那常被虛度的世界

等待，被想像的幸福，淺淺

填滿

深秋了，冬天越來越靠近

胸口

供養的一片曠野，也越來

越遼闊了