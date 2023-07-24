侯延卿／花開花落，此身彼身

如果人生重來，還會步入婚姻嗎？以前的林黛嫚說，若能重來，她不要結婚，因為婚姻剝奪太多人生空間，而且不能自由吃東西（林黛嫚家裡向來是先生煮飯，冰箱、廚房都不歸她管）。不過，去年經歷一場大病，她的先生全心全力照顧她，企業擱著不管，讓她有了醒悟。如今再問她，如果人生重來，她鄭重回答：「我還是會結婚，嫁給現在的先生，生下現在的兩個小孩！」

6月30日「星期五的月光曲」文學沙龍是「小說族同學會」，由林黛嫚和彭樹君擔任朗讀嘉賓，主持人是郭強生，三位作家都是當年希代出版社「小說族」的作者。彭樹君稱林黛嫚「十全夫人」，家庭美滿、職涯順利，一切都很美好。在許多朋友眼中，林黛嫚是「人生勝利組」，三十出頭就接掌當時三大副刊之一的《中央副刊》，拿到博士學位之後在大學教書，並持續寫作。

郭強生透露，林黛嫚有一句很有氣魄的名言：「我不是需要被疼愛的女人，我是會做事的女人。」林黛嫚是工作狂，全盛時期同時做七份工作，其中三份是有給職、四份不支薪，即使沒酬勞的工作也要辦活動，並非閒差。然而生病造成人生的重大改變，她將磨難過程記錄為《彼身》一書，回顧往事、前瞻未來。她說現在已是「新身」，就讓過去的留在過去，希望未來開心歡樂過好每一天。她年輕時夢想成為專職作家，現在到了耳順之年，終於達成願望，今年十一月南投縣文化局將出版林黛嫚的短篇小說集《星期天的圖書館》。

《彼身》的後記〈本劇純屬虛構〉，是林黛嫚的感嘆，如果那場病是虛構的該有多好！她寫小說虛構了很多人生，唯獨自己的人生無法虛構，必須面對現實。

彭樹君多年前曾虛構一個身分──朵朵。她說此生唯一的堅持就是一定要住在靠山的地方，每天早晨跟著陽光一起醒來，上山散步、靜坐、閱讀。看天上的雲飄過，感受風的吹拂，嗅聞草葉的清香，心中流過一些思緒，她會寫下這些心情筆記。原本沒有計畫發表，但她主編《花編副刊》時，需要許多一兩百字的稿子來填版面上的畸零地，臨時拿自己的隨筆來應急，沒想到大受歡迎，演變為專欄，並結集成書。《朵朵小語》一路寫了二十四年，今年要出版第三十集。為何取名「朵朵」？因為她喜歡大自然，喜歡一朵雲、一朵花、一朵浪，她潛意識裡覺得「朵」這個字好可愛！

談到彭樹君新作《終於來到不必討人喜歡的時候》，郭強生說自己「終於來到沒人喜歡的時候」。他向彭樹君提問，身邊很多朋友到六、七十歲還有關卡過不去，有什麼方法可以增長智慧？

彭樹君認為，獨處就是愛自己的基礎。學會獨處、喜歡獨處很重要，當你喜歡獨處，就會喜歡跟自己在一起，自然會放下別人、放過自己。有一位長者說，生命到最後，要面對、要處理的，只剩「寬恕」。彭樹君非常同意這個觀點，人生到了一定的時候，就會放掉很多東西，開始斷捨離，但「寬恕」不容易，許多事情即使事過境遷仍會勾動情緒，所以寫〈就當蜻蜓掠過水面〉這篇文章來探討「寬恕」的議題，收錄於散文集《花開的好日子》。

郭強生的散文集《用青春換一場相逢》也是發現人生改變轉折的作品，他以書名作為今天的句點，相逢與重逢，像花開花落，會一直持續……