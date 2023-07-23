當遠方傳來我愛情的死訊

那正好是我生命最靜好的時刻

我親眼看見一切美好向我走近

皓月當空，長天一色

星斗填滿了我好奇放大的瞳孔

我懷疑

此刻，我的愛情正在死去，竟然

沒有絲毫風雲變色 或草木含悲——

我的薄裳正向著全地球的微風敞開

我堅強的雙臂環抱自己

我見證宇宙一切盼望已經穩妥

誓言已經安置

平安已經完成

沒有一枝小草的抬眸被忽略

每片落葉都結實地吻在大地

也都有他泥土裡的床褥

而我的愛，正在死去，此時

我的愛正在死去

我的因愛而成形的我

也正在死去

而我把這死也歸入美好的一切

沒有什麼正在離我而去

一切

都預兆著光

都正朝我走來

美好

正在向我靠近。