陳克華／死訊
當遠方傳來我愛情的死訊
那正好是我生命最靜好的時刻
我親眼看見一切美好向我走近
皓月當空，長天一色
星斗填滿了我好奇放大的瞳孔
我懷疑
此刻，我的愛情正在死去，竟然
沒有絲毫風雲變色 或草木含悲——
我的薄裳正向著全地球的微風敞開
我堅強的雙臂環抱自己
我見證宇宙一切盼望已經穩妥
誓言已經安置
平安已經完成
沒有一枝小草的抬眸被忽略
每片落葉都結實地吻在大地
也都有他泥土裡的床褥
而我的愛，正在死去，此時
我的愛正在死去
我的因愛而成形的我
也正在死去
而我把這死也歸入美好的一切
沒有什麼正在離我而去
一切
都預兆著光
都正朝我走來
美好
正在向我靠近。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言