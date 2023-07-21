你在這裡，大自然甩出雨鉤，靜靜垂釣你；你一蓑一笠，釣風波、釣東釣西；心靈小語和小魚，游來游去。

若你始終在原地，相思會驅動一縷程式來讀你？若你不重整或磁碟清理，就會長滿贅肉，像寂寞。

夜間升火，你把太亂的陰影、太多的自己排成一列山勢，挺胸坐直，若你腰酸背疼，忍無可忍，重新再忍，直到姿態與人格都傾向反社會。

你賴活成性，擬態煙雲，早就不易遭他者獵取。打起精神好嗎？陽光來了，萬物原諒你賴在這裡，成為他們的空氣。