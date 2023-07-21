李進文／山水圖
你在這裡，大自然甩出雨鉤，靜靜垂釣你；你一蓑一笠，釣風波、釣東釣西；心靈小語和小魚，游來游去。
若你始終在原地，相思會驅動一縷程式來讀你？若你不重整或磁碟清理，就會長滿贅肉，像寂寞。
夜間升火，你把太亂的陰影、太多的自己排成一列山勢，挺胸坐直，若你腰酸背疼，忍無可忍，重新再忍，直到姿態與人格都傾向反社會。
你賴活成性，擬態煙雲，早就不易遭他者獵取。打起精神好嗎？陽光來了，萬物原諒你賴在這裡，成為他們的空氣。
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言