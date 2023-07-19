我第一次見白雲老禪師的弟子德晴法師，就留下深刻的印象，那是1998年農曆大年初四。在菩提寺東客堂裡，高齡八十四的老禪師問我：「你是不是二十多年前，在《中央日報》上發表過寒山在西方流傳的文章？」

聽到他這句問話，我的眼眶泛淚，心裡知道過去八年尋找的智慧明師，就在眼前。這時老禪師對隨侍的兩位比丘尼其中一位說：「德晴，你到圖書室去把我寫寒山的書拿來。」

德晴法師有一張白皙的圓臉，眼睛不瞇也像瞇著，嘴角不翹也像微笑，慈眉善目的，看來不到四十歲，其實那年她四十四歲。出家修行人的年齡是看不準的，通常要加十歲。

五分鐘後，德晴拿來兩本老禪師的著作：1973年版的《寒山真面目》和1980年版的《寒山詩和唱》，是老禪師讀了我《中央日報》的文章後寫的，他批判了寒山詩中呈現所謂的禪修，也寫了兩百多首詩唱和寒山。德晴給我留下深刻印象，因為她竟然那麼快找到老禪師要的書，她對老禪師每一本著作的內容，一定瞭如指掌！

1998年起那五年半我追隨白雲老禪師，或到高雄市裕誠路的道場向他請教佛法，或聽他的演講，或到台南關廟的菩提寺，體驗佛寺生活。在菩提寺接待我的就是德晴，當時她任女子佛學院教務長，學院院長則是老禪師。她帶我入住學院宿舍。我發現她的臉色不是白皙，而是蒼白如紙，身體瘦弱，且說話有氣無力。

後來她告訴我，我首次拜見老禪師的時候，她出家十年，身體極差，不時暈眩，六歲起耳後長的腫瘤越來越大，到一顆荔枝那麼大；眼患飛蚊症；膝蓋患風濕性關節炎，右腿萎縮，剩下一半的肌肉。三十四歲出家前，已患神經衰弱症，出家後，因為老禪師要求高，神經衰弱症更嚴重，常常失眠，日夜深陷疲累感之中。十年來身體越來越差，但是德晴的精神力量很強旺，一天做自己本來需要兩天才能完成的事。老禪師好像無視於她的身體狀況，出家沒有多久就訓練她上台發言，壓力越來越大。她豁出去了！心想：「我把色身交給龍天護法，把法身交給白雲師父，死就死吧！什麼都願意承擔！」天啊！德晴是在實踐忍波羅蜜和精進波羅蜜。

2000年我到菩提寺學佛，看見她的手臂上有五公分長的一片潰爛皮膚，起著白泡，流著黃膿。我問她：「皮膚病怎麼不塗藥？」她答：「這是排毒。」我聽得一愣，原來兩年前一位信徒介紹她一種自然療法，德晴讀了製藥人的書，認同書中的觀念後，聯繫製藥人買藥。她把藥丸的瓶子給我看，裝滿了代表金木水火土的五色小圓粒丸子。另加鈣離子膠囊，合稱六寶。有一次我在菩提寺演講完，非常累，德晴給我吃幾顆五寶丸子，果然恢復了力氣。

次年2001年她出家第十三年，已經擔任《千佛山雜誌》主編幾年了，這雜誌是老禪師傳法的主要媒介之一，可見他多麼肯定德晴的佛學知見和修行根基，而且她每一期都寫稿，頂著潰爛的傷口在雜誌社日夜地忙。雜誌的繼任編輯德殊法師後來告訴我，只要她請德晴幫忙，不論是校稿，還是做採訪，一定有求必應。德晴是在實踐她發的願「什麼都願意承擔」！

2003年我應聘到香港浸會大學任文學院院長。2004年初回菩提寺過農曆除夕，老禪師跟出家弟子和信眾圍爐團年，席開八十桌。德晴告訴我，之前排肺部的毒，喉嚨痛、乾咳，吐深黃色的濃痰八個月，接著吐參雜血絲的紅痰一年，用六寶、五行湯、蜂膠，才修補好肺部。她四年多排毒的高峰期結束了，臉長肉了，有了元氣。老禪師指令德晴擔任千佛山系統少數幾位教授師之一，她只要接到任務，台灣全島十多個道場，哪裡都去說法，不論是台東、澎湖。白雲老禪師在香港設了講堂，2009年德晴飛來做一系列演講，她忙到海外來了！我有去聽，因為她消化了老禪師說的佛法，所以講得很透徹。

德晴擁有柔綿的力量，我從來沒有見她生氣過。老禪師的徒孫比丘尼道圓，出家前來讀菩提寺女子佛學院那一天，對陌生的地方和不定的未來，內心忐忑，在知客處一位安祥溫煦的法師歡迎她，聲音柔柔的，原來就是德晴院長，道圓跟她說兩句話以後，心定下來。德晴收了九位比丘尼弟子，我想一定是她虔敬而扎實的修行、累積的佛法智慧、溫柔堅定的個性，令她們心服。

2023年一個初夏午後，我跟菩提寺相熟的八位比丘尼，在東客堂喝高山茶閒話，我說我想寫一篇小說，講德晴如何自己把身體修補好。德晴坦然地詳細講述她求藥自療的經過，其他人七嘴八舌地補充，才有本篇小說。旁邊幾位菩提寺法師告訴我，德晴手臂排毒之前，是頭部排毒，頭頂有一塊小孩手掌大小的潰爛，白色的膿混雜著血絲，德晴戴帽子遮住，以免別人看了驚心。德晴說她用蘆薈來收口，頭上排了兩年的毒才結痂。原來她不信西藥，身體由自己作主，用心於食療，自己找藥，不斷地試藥，終於在出家第十年找到六寶。

這時年近七十的德晴，臉上豐潤，體力充實，她給我看右耳後的腫瘤，已經縮到相思豆大小。現在她任佛學院院長，千佛山雜誌社社長，寫文章，寫書，到處演講說法。一位比丘尼補充說：「每天她還做早晚課，梵唱非常清亮！」乖乖，一些年紀大的，身有病痛的比丘尼，早課會請假。德晴不論多忙，身體多痛楚、多疲憊，三十多年來天天四點多就起床做早課，她謹記老禪師的話，早課是為供養天人，晚課是施食給受苦的非人，要認真做。