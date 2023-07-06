林志軒／一貫 上舌肉舍利
我是誰？
我看著鏡子裡的自己，
卻像是看著一個陌生人。那個人是誰？
我想起自己剛才吃下的東西，
一種叫作「自我」的東西。我為什麼要吃它？
「如果世界本身就是無路可走，
那所謂的正常又會是如何呢」
「荒誕，本質上是人類對於美好的期待」
「一切都是浪漫的，不現實的，符號的」
「我終究還是把自己給了自己，是吧」
整個空間內只剩下壓縮機與道路的喧囂
是吧 我終究把我給殺死了
是為了什麼而流著血
（本文為第二十二屆水煙紗漣文學獎圖文類第一名作品）加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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