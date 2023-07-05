儲藏室木地板底下，傳來細碎的響動。夜晚送走最後一班的學生後，當我一人坐在櫃台整理課程的資料夾、收據，或是隨手謄抄的想法，一些零星散亂的小紙條。那試探又謹慎的音量，總讓我雙手停下動作，懸置於半空中，側耳找尋聲源。

一樓並未放置任何食物，會出現老鼠嗎？每當咚砰聲音出現，腦海總浮現嫩紅的四指小手小腳，在幽暗的木板下奔忙踩踏。若是老鼠跑上樓就糟了，於是我買了捕鼠籠。

「要用乖乖，用乖乖老鼠喜歡吃」結帳時一旁的老先生提醒我。我買了一包椰香乖乖，先吃了半包，輕放上數顆於捕鼠踏板。我也最喜歡吃乖乖，簡直老鼠。

「抓到之後，捕鼠籠要洗乾淨，裡面如果有死老鼠的味道，新的老鼠很聰明，不會進去」讓我想起家中長輩曾經把鼠籠浸入河中沒過頂部，那麼在河水沖刷下，籠子還會有死亡的氣味嗎？拿著捕鼠籠走進儲藏室，看到布罩之下的貓用誘捕籠。是了，兩者是差不多的設計，莫怪組裝鼠籠時一直有既視感。此時前幾天用籠誘捕的那隻傷病貓，正在醫院被盡力的搶救。而抓到鼠後我是殺還是放？我對生靈竟能獨裁如此。

即便過了幾天友人協助查看，告訴我「不是啦！那是水管裡面空氣的聲音，不是老鼠！」依然無法寬慰我的憂心忡忡。