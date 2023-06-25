李長青／經宏遠行──記2023年5月。或是，忘卻
「美國是我的國家，巴黎是我的家鄉。」
──葛楚‧史坦（Gertrude Stein，1874-1946）
這一次你是遙遠。
動詞，遙遠。
醒來，散文是你的拼圖，小說時間的齒痕；邊邊
角角嚙咬，象群反芻
盈步，也必須時常重踩
逆催出不來的遊戲
「然而有一種人，會自動產生分身或異名者，混在人群中
當空氣人，另有一個自我冷視世態，在暗夜中不停書寫。」（註）
於是，神岡是你的夢眠，眠夢（bȋn-bāng）是你的
呼吸。於是，笑──是你的業績，故事
是你的報表（答）。於是天地龍蛇，無以自處
於是這一次你遙遙遠遠，不用形容
不作動，無以名之。於是這一次你虛詞
誠誠實實。
睏去（睏去──），小說是你的
稜線，繖紋時間的摩崖。
自凝神，句倒裝，頁頁蜚色
捕生，偏偏不見你
●註：周芬伶語。轉引自楊莉敏，《世界是野獸的》（九歌，2017）序文。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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