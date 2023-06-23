渡也／水牛群像
超大型青銅浮雕作品
悠閒地站在台灣美術館大廳
宛若雕塑家黃土水守候在那裡
敞開心胸歡迎大家
歡迎全世界
五隻台灣水牛和三個牧童
生活在220×520公分大浮雕中
牛和村童一直都沒有增添歲數
長在浮雕裡的芭蕉和草也如此
和九十多年前一樣
有風拂過
黃土水將微風
將安靜都雕刻出來了
這樣的畫面
就是黃土水的一個夢
就是台灣人的桃花源
也是水牛的桃花源
遠離人群，遠離都市
遠離所有的聲音
遠離日本殖民
黃土水在作品中訴說這些心聲
默默站在大型浮雕的夢面前
我聽到黃土水的心情
聽到小草的心情
芭蕉的心情
牧童的心情
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