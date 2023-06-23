渡也／水牛群像

聯合報／ 渡也

超大型青銅浮雕作品

悠閒地站在台灣美術館大廳

宛若雕塑家黃土水守候在那裡

敞開心胸歡迎大家

歡迎全世界

五隻台灣水牛和三個牧童

生活在220×520公分大浮雕中

牛和村童一直都沒有增添歲數

長在浮雕裡的芭蕉和草也如此

和九十多年前一樣

有風拂過

黃土水將微風

將安靜都雕刻出來了

這樣的畫面

就是黃土水的一個夢

就是台灣人的桃花源

也是水牛的桃花源

遠離人群，遠離都市

遠離所有的聲音

遠離日本殖民

黃土水在作品中訴說這些心聲

默默站在大型浮雕的夢面前

我聽到黃土水的心情

聽到小草的心情

芭蕉的心情

牧童的心情

水牛的心情

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