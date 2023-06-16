陳柏煜／名聲的考證
關於名聲的神經痛不時發作。
當雨刷晃過視野，當毛球卡入外套拉鍊。
痛苦的形狀像一棵遭到雷殛的樹。
然後在檢討人際關係之外他開始思考名聲。
「名聲是一隻蜜蜂。」艾蜜莉．狄金生的句子。
想得太多對雙方都沒有好處。
幸運的絲線就像電話線這種古老的發明很可惜是會燒斷的。
蜜蜂透過八字形的舞蹈將訊息轉知其他成員。
關於有花粉的花，水源，新巢址的位置方向與距離。
倒楣遵守固定的原則而他亦步亦趨。可惡，拉鍊又卡住了。
「名聲是易變質的食物。」還是艾蜜莉．狄金生。
狄金生小姐您到底有多在意名聲。
思考一事往往能將注意力移往他處。
就像隱喻的行進。
就像纍纍的葡萄日日豐碩。
就像酒神的花環如果你感興趣。
僅僅十首詩在生前得以出版。
狄金生小姐用絲線將寫在各種紙片上的詩作縫成厚厚的書稿。
一千八百多首，她獨特的筆跡像某種傾斜的舞蹈。
傾斜的押韻與隱喻；還有許多美麗的押花。
有趣的事實：蜂蜜其實不算是易變質的食物。
但他得留意葡萄是否結霜。
所有的電話亭都在一步之遙。
先確定了神經痛是不需要看醫生的那種。
就欣賞痛苦雷殛的樹背景的晚霞。
那顏色是黑紅與淺黃。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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