關於名聲的神經痛不時發作。

當雨刷晃過視野，當毛球卡入外套拉鍊。

痛苦的形狀像一棵遭到雷殛的樹。

然後在檢討人際關係之外他開始思考名聲。

「名聲是一隻蜜蜂。」艾蜜莉．狄金生的句子。

想得太多對雙方都沒有好處。

幸運的絲線就像電話線這種古老的發明很可惜是會燒斷的。

蜜蜂透過八字形的舞蹈將訊息轉知其他成員。

關於有花粉的花，水源，新巢址的位置方向與距離。

倒楣遵守固定的原則而他亦步亦趨。可惡，拉鍊又卡住了。

「名聲是易變質的食物。」還是艾蜜莉．狄金生。

狄金生小姐您到底有多在意名聲。

思考一事往往能將注意力移往他處。

就像隱喻的行進。

就像纍纍的葡萄日日豐碩。

就像酒神的花環如果你感興趣。

僅僅十首詩在生前得以出版。

狄金生小姐用絲線將寫在各種紙片上的詩作縫成厚厚的書稿。

一千八百多首，她獨特的筆跡像某種傾斜的舞蹈。

傾斜的押韻與隱喻；還有許多美麗的押花。

有趣的事實：蜂蜜其實不算是易變質的食物。

但他得留意葡萄是否結霜。

所有的電話亭都在一步之遙。

先確定了神經痛是不需要看醫生的那種。

就欣賞痛苦雷殛的樹背景的晚霞。

那顏色是黑紅與淺黃。