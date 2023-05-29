聯副／繁花盛開──台積電青年學生文學獎歷屆得主書展：新詩類

新詩類

莊子軒《霜禽》（唐山出版）

鄒佑昇《大衍曆略釋》（自費出版）

鄒佑昇《集合的掩體》（雙囍）

栩栩《忐忑》（雙囍）

林禹瑄《那些我們名之為島的》（角立）（絕版）

林禹瑄《夜光拼圖》（寶瓶）

宋尚緯《鎮痛》（啟明）

宋尚緯《共生》（啟明）

宋尚緯《比海還深的地方》（啟明）

宋尚緯《好人》（啟明）

宋尚緯《無蜜的蜂群》（啟明）

蕭詒徽《鼻音少女賈桂琳》（自費出版）（絕版）

皓瑋《小敘事》（時報）

詹佳鑫《無聲的催眠》（釀出版）

鄭琬融《我與我的幽靈共處一室》（木馬）

陳顥仁《愛人蒸他的睡眠》（九歌）

段戎《保密到家》（聯合文學）

周予寧《那個字太殘忍我不敢說》（三采）