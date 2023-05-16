聯副／王正方線上演講

由哈佛中國文化工作坊與歐美影視協會聯合主辦的「歐美影視協會雲課堂」，將邀請導演王正方主講「我怎麼學會了拍電影這個活兒？」，由作家張鳳、歐美影視協會執行祕書長崔淼淼主持。時間是5月20日（星期六）早上8點（台灣時間）。會議連接：https://us02web.zoom.us/j/4645657758?pwd=Umg4azJlUjBHcXZWUExaMlV0bkJDUT09，Zoom Meeting ID: 464 565 7758，Passcode:123。（桂樨）

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