聯副／王正方線上演講
由哈佛中國文化工作坊與歐美影視協會聯合主辦的「歐美影視協會雲課堂」，將邀請導演王正方主講「我怎麼學會了拍電影這個活兒？」，由作家張鳳、歐美影視協會執行祕書長崔淼淼主持。時間是5月20日（星期六）早上8點（台灣時間）。會議連接：https://us02web.zoom.us/j/4645657758?pwd=Umg4azJlUjBHcXZWUExaMlV0bkJDUT09，Zoom Meeting ID: 464 565 7758，Passcode:123。（桂樨）加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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