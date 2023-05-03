陳思嫻／兒童節前夕所見

細雨滴落圖書館前庭

他縮進洞穴

想像踮起腳尖

壓低櫻花樹枝

嗅聞那若有似無的香氣；

他縮進洞穴

想像走到大榕樹下

葉片篩落雨後晴光

用力碾踩滿地淡青綠小果實

啵嘶——啵嘶——





直到弟弟回頭炫耀：「我一定會

比你先找到《哈利波特》。」

循著彼此二重唱笑聲

一拐一拐踏著音階

他鑽出陰濕洞穴

拚命在後頭追趕弟弟

上氣不接下氣

早已忘卻左腳

支撐著和他同樣

十二歲大的義肢。