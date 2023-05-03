陳思嫻／兒童節前夕所見
細雨滴落圖書館前庭
他縮進洞穴
想像踮起腳尖
壓低櫻花樹枝
嗅聞那若有似無的香氣；
他縮進洞穴
想像走到大榕樹下
葉片篩落雨後晴光
用力碾踩滿地淡青綠小果實
啵嘶——啵嘶——
直到弟弟回頭炫耀：「我一定會
比你先找到《哈利波特》。」
循著彼此二重唱笑聲
一拐一拐踏著音階
他鑽出陰濕洞穴
拚命在後頭追趕弟弟
上氣不接下氣
早已忘卻左腳
支撐著和他同樣
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