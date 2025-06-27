《喝酒吧！笨蛋》楊貴媚姐弟戀有心事？人前放閃人後寂寞嘆氣

2025年微醺愛情輕喜劇《喝酒吧！笨蛋》連續四週蟬聯MyVideo本日戲劇排行榜台劇第一名，話題與口碑雙收，今（27日）即將迎來催淚大結局，今日起台灣大哥大MyVideo全劇上線，一次看完最「笨」也最動人的愛與成長！劇中角色個性鮮明、情節寫實感人，每週探討不同層面的成年人生課題。

資深實力派演員楊貴媚、鄭志偉、童毅軍輪番登場，演繹成熟角色背後的情感複雜與人生歷練。楊貴媚在影集中，有位眾所皆知的鮮肉小男友，經常一起去衝浪放閃，令眾人羨慕不已；鄭志偉為兄弟兩肋插刀，義無反顧地領養亡友遺孤，扛起為人父職責，甚至潛入「媽媽社團」學習教養知識；童毅軍飾演莫子儀的父親，出獄後卻避而不見兒子，選擇投奔「逗陣仔」女友，父子關係的真相與心結，也將在最終章逐步揭曉。而莫子儀與互動曖昧的調酒師傅蔡淑臻歷經波折重逢，兩人之間的關係定位，最終又將做出什麼選擇？

楊貴媚飾演的角色，是酒吧裡大家稱羨的「戀愛大姊姊」，擁有年紀小她許多的鮮肉小男友，兩人經常相約衝浪放閃、感情如膠似漆。感情看似穩定甜蜜，然而她總在酒後嘆氣、神情落寞，也讓人不禁好奇，這段理想戀情背後，是否藏有不為人知的心事？戲裡為了安慰遭劈腿的李霈瑜語出金句：「男人就是下一個會更好」、「我懷疑你愛上的會不會只是習慣」、「愛情就是這樣，變成生活以後，就好像嚼口香糖，越嚼越沒味道。」她笑說自己對愛情的想法與角色頗雷同：「大家都說『下一個男人會更好』，其實也是會期待下一段愛情，因為經歷了上一段，更懂得怎麼挑選真正適合自己的人。」

劇中楊貴媚也展現野性、愛大自然的一面，換上泳裝與小男友漫步海灘、還挑戰站上衝浪板乘風，令人驚艷。但她坦言現實中不會游泳，也怕海，更不會衝浪，但仍充滿嚮往：「真的很羨慕那些會衝浪的人，站在浪板上迎著浪尖，好帥、好享受！」

《喝酒吧！笨蛋》楊貴媚在影集中與鮮肉小男友，經常一起去衝浪放閃。圖/逆光電影提供

另一位情場得意代表，則是由鄭志偉飾演的早餐店老闆，雖然他表面嬉皮笑臉、嘴上不正經，但實際上卻是個重情重義的暖男。他為了過世兄弟的遺願，義無反顧地收養對方的小孩，鄭志偉分享：「我小時候就很講義氣，到現在也一樣。不過有時候太義氣也會出事，像我曾為了借朋友錢，自己跑去借錢，結果錢拿不回來。」劇中他以開放的態度教育孩子，帶著兒子看A片、談戀愛話題，甚至誤認兒子是同志，還喬裝成孩子的「媽媽」，混進媽媽社團學習育兒經驗，想帶著他找到自我認同，笑果十足又充滿溫情。而這樣重情義的他，近期與早餐店的小幫手互動親密，疑似眉來眼去，讓觀眾期待兩人的發展。

此外，飾演莫子儀父親的童毅軍也將在最終週揭開關鍵劇情。角色出獄後不顧兒子感受，第一時間不是找家人，而是奔向「逗陣仔」女友，壓抑已久的父子衝突也將全面引爆。而由陳家逵飾演的理財達人，看似事業有成，私下卻暗中挪用公司資金投資，慘賠千萬，債主上門，眼看一切即將瓦解，竟一度萌生絕望念頭……劇情進入高潮，場場都是催淚彈！《喝酒吧！笨蛋》集結喜劇節奏與寫實情感，劇情笑中帶淚、角色立體飽滿，最終週將揭曉每位「笨蛋」角色的選擇與成長，敬請期待今天壓軸集數播出！

微醺愛情輕喜劇《喝酒吧！笨蛋》由文化內容策進院、高雄人、台灣大哥大MyVideo、內容物數位電影製作有限公司、 逆光電影股份有限公司、有享娛樂股份有限公司聯合出品，今日起台灣大哥大MyVideo可一次看全劇。更多消息請上👉《喝酒吧！笨蛋》官方社群

《喝酒吧！笨蛋》鄭志偉為兄弟兩肋插刀，義無反顧地領養亡友遺孤。圖/逆光電影提供

《喝酒吧！笨蛋》童毅軍飾演莫子儀的父親，父子心結在最終章逐步揭曉。圖/逆光電影提供

《喝酒吧！笨蛋》莫子儀與互動曖昧的調酒師傅蔡淑臻歷經波折又重逢。圖/逆光電影提供

《喝酒吧！笨蛋》鄭志偉與早餐店的小幫手互動親密、眉來眼去。圖/逆光電影提供

《喝酒吧！笨蛋》陳家逵(左)慘賠千萬，竟一度萌生絕望念頭。圖/逆光電影提供