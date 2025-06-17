《造山者－世紀的賭注》包場近300場 孫運璿、胡定華、史欽泰、曾繁城等寫下台灣半導體奇蹟

金獎導演蕭菊貞執導的《造山者－世紀的賭注》，為台灣首部聚焦半導體產業發展的紀錄片，自 6 月 13 日（五）全台上映以來，口碑持續發酵，上片首週末累計票房突破 500 萬元 ！隨著話題延燒至今已接到近300場包場，包含各行不同企業、學校等團體，觀眾不僅盛讚「根本是台灣版《不可能的任務》」，更有不少人直到片尾燈亮仍意猶未盡，有觀眾感動表示：「他們用生命寫下的，是台灣在半導體世界中立起來的光。」更有剛畢業將出國工作的年輕人分享：「我終於知道要怎麼向外國人介紹台灣了！」

上週末《造山者－世紀的賭注》於台北、新竹舉辦「造山不卡關特別場」，現場贈送象徵保庇的「工程師守護神」乖乖一包，片中受訪者、聯電第一代技術員蔡淑芬與洪秀足也現身新竹場，與觀眾分享當年走過的歲月。兩人回憶當年笑說「我們當初連股票是什麼都不知道，只知道可以拿股票換車，覺得真好用！」當時她們只想努力賺錢吃飽穿暖，天天期待加班、眼睛酸了還捨不得休息，沒想到一顆「小小的沙子」，竟也能成為推動產業、改變台灣的未來之一。導演蕭菊貞也感性表示：「台灣的成功從來不只是檯面上的大佬，而是每位默默努力付出的人都很重要。」

台灣半導體產業的起點，來自1976年時任行政院長孫運璿指派第一批工程師，前往美國RCA（無線電公司） 學習 IC （積體電路）技術，包括工研院前院長史欽泰、台積電元老曾繁城、聯發科創辦人蔡明介、富鑫創投董事長邱羅火，以及台灣次微米計畫總主持人盧志遠等人，他們肩負「只許成功，不許失敗」的重責。昨（6/15）富鑫創投董事長邱羅火也現身台北場映後，感性分享：「中秋節時大家看著美國的月亮，就會想起台灣的家而落淚。當年我前往美國時才28歲，到今天我78歲，跨越了整整半個世紀，我們窮但我們爬得起來，這一生我覺得一路走來很驕傲！」

《造山者－世紀的賭注》導演蕭菊貞談到創作初衷：「我想用紀錄片找到一種文化視角為台灣寫下歷史，認識這段歷史，才能更有底氣。」。圖/牽猴子提供

導演蕭菊貞也談到創作初衷：「我想用紀錄片找到一種文化視角為台灣寫下歷史，認識這段歷史，才能更有底氣，更重要的是問自己，此刻我們是否有勇氣面對逆境、是否有勇氣守護台灣？」她更謙虛表示希望自己是一顆磚頭，能夠引出更多好玉，讓更多的人一起來為台灣寫下歷史。導演蕭菊貞和製片人陳添順、蔣顯斌也將持續走訪全台，在一場場放映中，感受來自不同世代觀眾的感動與支持。

台灣首部以半導體發展為主題的紀錄片電影《造山者－世紀的賭注》，訪問超過80位見證台灣半導體產業發展的關鍵人物和相關參與、研究者。「造山者」一詞不只是一家企業、一個產業，或特定的一群人，而是台灣人「同島一命」歷經半世紀挑戰，所激發出的奮鬥力量。《造山者－世紀的賭注》現正熱映中。更多電影資訊👉《造山者－世紀的賭注》官方臉書

《造山者－世紀的賭注》（左起）製片人蔣顯斌、富鑫創投董事長邱羅火、導演蕭菊貞出席台北誠品映後。。圖/牽猴子提供

《造山者－世紀的賭注》上片首週末累計票房突破 500 萬元 ！隨著話題延燒至今已接到近300場包場。。圖/牽猴子提供

《造山者－世紀的賭注》富鑫創投董事長邱羅火也現身台北場映後，感性分享：「我們窮但我們爬得起來，這一生我覺得一路走來很驕傲！」。圖/牽猴子提供

《造山者－世紀的賭注》。圖/牽猴子提供