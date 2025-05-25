《藏珠》小說改編短劇 禁忌兄妹狗血美學博眼球

《嫡兄》小說

《嫡兄》是作家青燈創作的古代言情小說，故事講述國公府庶女李楚楚的坎坷人生。她在家族中飽受嫡母的打壓與迫害，原本只想平靜度日，卻被身為嫡兄的男主角強勢地留在身邊。

男主角性格霸道而專橫，李楚楚起初極力抗拒，甚至曾試圖逃離，並與另一位男子發展出情愫。然而，礙於男二家族的利益考量，這段感情最終未能開花結果。

歷經家族內部的傾軋與情感上的挫敗，李楚楚漸漸領悟到，唯有男主角能真正保護她。而男主角雖然行事作風強硬，卻對她用情至深，不僅為她化解家族紛爭，甚至不惜為她改變身份。在男主角深沉的愛意與守護下，李楚楚逐漸卸下心防，從最初的抵觸轉為全然的依賴。最終，兩人跨越了倫理與世俗的界線，以嶄新的身份相伴相守，譜寫了一段宿命般的愛情故事。

作家青燈的小說《嫡兄》。圖/擷取至網路

古裝劇《藏珠》是一部短劇，改編自作家青燈的小說《嫡兄》，由趙夕穎、張翅領銜主演，張洪鳴特別主演。2025年5月2日播出。

本劇聚焦於國公府庶女李楚楚的復仇之旅。她曾被主母視為玩物般培養，但在生母離奇身故後，李楚楚決心踏上一條「地獄級難度」的復仇之路。這條路上步步殺機，從嫡母的毒計、嫡姐的陷害到下人的凌辱，危機四伏。然而，李楚楚沒有任何奇遇或金手指，全憑多年隱忍的心智、精通醫術的知識，以及不惜「以身為餌」的苦肉計，巧妙地麻痺敵人，扭轉劣勢，看得人直呼過癮！

《藏珠》。圖/擷取至微博

關於好評

★劇情設定新穎：結合了復仇黑蓮花、偽骨科禁忌戀情與古風權謀狼人殺，被譽為「年度狗血美學天花板」，情節緊湊刺激，無尿點，讓人欲罷不能。

★CP張力十足：趙夕汐與張翅飾演的兄妹CP，將「危險的誘惑」刻畫得淋漓盡致，偽骨科禁忌的張力拉滿，充滿曖昧與致命誘惑。

★女主演技在線：趙夕汐的顏值與演技俱佳，對角色心境的傳達精準，尤其「沉塘」戲碼演技爆發；張翅也將角色演繹得深入人心，特別是「以簪為聘」成為年度名場面。

★觀劇體驗爽快：劇情跌宕起伏，節奏緊湊，抖音話題播放量超5億，相關詞條頻繁登上熱搜，是短劇界頂流。

關於差評

★合理性與價值觀：禁忌戀引爭議，部分觀眾對其中涉及的「偽骨科」亂倫議題持保留態度，認為這種「家人般的相處卻有性衝動」令人不適。

★男主演技缺陷：男主角前半段眼神呆滯，白白浪費了強取豪奪的哥哥人設。

★台詞不符時代：部分台詞被指太過現代化或生硬，如「掌握了不少他們的實錘」、「我要是爆出你倆的關係」等令人出戲。

《藏珠》。圖/擷取至微博

《藏珠》。圖/擷取至微博