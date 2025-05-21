《此刻的我們》佛蘿倫絲普伊生產戲超逼真 用生活點滴打動你心
被譽為年度必看愛情電影《此刻的我們》(We Live In Time) 現正在台熱映中。由蜘蛛人安德魯加菲爾德Andrew Garfield 攜手二代黑寡婦佛蘿倫絲普伊Florence Pugh共同詮釋一段感人至深的愛情故事。男女主角因一次意外相遇而改變人生軌跡，踏上充滿挑戰的感情旅程，透過點滴生活剪影，笑中帶淚的真摯情感深深打動觀眾。
片中最令人印象深刻的一場戲，莫過於由佛蘿倫絲普伊飾演的臨盆孕婦生產戲，安德魯加菲爾德直言：「這場戲堪稱整部電影最大型動作場面」，他分享拍攝過程充滿挑戰，不僅要演繹劇中強烈的情緒張力，更需與一位才出生數週的真實嬰兒合作，難度極高。導演約翰克勞利則透露這位小演員表現得完美且出色，雖然嬰兒在男主角安德魯加菲爾德手上意外排便「留下紀念」，他依然欣然接受，感性表示：「這些真實瞬間才是最美的，因為它們象徵生命中最珍貴的禮物。」
而女主角佛蘿倫絲普伊也為這場生產戲做足了功課，不僅與導演及動作指導深入討論陣痛的真實位置與反應，她更請親姊姊錄製聲音筆記，重現分娩時的呼吸節奏與聲音表現。她分享：「我會在休息時間反覆聆聽那些錄音，讓自己進入狀態，專注體會聲音所傳達的情緒，並觀察身體如何自然地對其做出反應。」除了精準揣摩生產過程的細節，這場戲對佛蘿倫絲來說也是一場身體與心理的雙重挑戰。她幾乎全裸上陣，僅穿著胸罩，還需穿戴一顆沉重的假孕肚，導致她一上戲就立刻感受到膝蓋與背部的壓力與不適。
安德魯加菲爾德坦言：「拍攝時，我大多數時間都是面對佛蘿倫絲的下半身在演戲，這是一種完全建立在信任之上的表演經驗，我格外努力確保她始終感到安全、受到尊重與照顧。」兩位演員也透露，這場戲的拍攝過程極為投入，幾乎沒有離開片場休息，甚至彼此協助擦拭「場景汗水」，避免任何外部人員打擾他們的情緒氛圍與信任空間。這場戲歷時兩天才完成，拍攝結束後，兩人靜靜地坐在片場中不發一語，只是緊握著彼此的手。導演約翰克勞利回憶道：「我永遠不會忘記那一刻，他們只是想安靜地坐著，沉浸在這段深刻且動人的經歷裡。」
電影《此刻的我們》描述前途無量的女主廚艾咪特（佛蘿倫絲普伊 飾），遇上失婚男子托比亞斯（安德魯加菲爾德 飾），一次意外邂逅，改變了兩人的餘生。就在兩人戀愛成家之後，一個突如其來的不幸消息，也撼動了他們的幸福生活⋯⋯電影《此刻的我們》現正熱映中，更多電影訊息👉CATCHPLAY官方專頁
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