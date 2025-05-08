《星際寶貝：史迪奇》毛茸茸超Q好禮等你帶回家

迪士尼影業經典科幻動畫真人版《星際寶貝：史迪奇》將於2025年5月22日（四）暑期第一檔佔領大銀幕！預售票於5月8日（四）熱烈開賣，超萌史迪奇鑰匙圈等你拿，更有三種款式令人愛不釋手面臨選擇困難症，令影迷只好多買幾張全都入手！另外，本日更同步公開全新中文版海報，莉蘿抱著史迪奇的可愛模樣，再度將萌爆粉絲，此外，更趁勝追擊加碼公開首支電影片段，史迪奇超調皮可愛的模樣惡搞莉蘿，讓影迷能先睹為快！

《星際寶貝：史迪奇》上映進入倒數計時，預售票也隨之開賣，而且只要賣一張票就有機會獲得一個超萌史迪奇鑰匙圈，包括生氣、開心和跳草裙舞三種的款式，實在令忠實影迷難以抉擇，只好多買直到搜集全套為止，史迪奇魅力無法擋！

除了史上頭一遭變成「真人」、又成新世代最潮萌寵的可愛毛絨絨史迪奇，真人版小女孩主角莉蘿也簡直活生生從動畫原版裡跑出來，與逃亡誤闖地球的史迪奇成為死黨知己，兩人證明「無論你是誰，都能被接納」，以及「每個人都需要療癒夥伴」的感人至理，再度全面引爆史迪奇狂潮，即將席捲全球！

最新搶先看「打水戰」片段也同時發佈，看史迪奇用水槍朝著莉蘿，還沒倒數完就直接射過去，讓莉蘿的臉都濕透了，令她好氣又好笑！《星際寶貝：史迪奇》將於2025年5月22日暑期第一檔萌翻大銀幕！👉《星際寶貝：史迪奇》預售頁活動頁