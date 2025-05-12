《凶器》凌晨2:17的秘密 全班小孩離奇失蹤小鎮陷入恐慌

《凶器》(Weapons)是由新線影業與《宿劫》鬼才編導札克克瑞格一同打造的最新恐怖驚悚片。該片劇情描述：在一個晚上的2點17分，甘迪老師班上的所有小孩，都神祕地失蹤了，除了一個小孩以外。整個梅布魯克小鎮都開始懷疑，究竟是誰或背後有什麼原因，導致這些小孩都不見了。主要卡司包括喬許布洛林、茱莉亞加納、艾登艾倫瑞克、奧斯汀亞伯姆、凱瑞克里斯多夫，以及黃凱旋和艾美麥蒂根。

這部電影由札克克瑞格自編自導自製，其他製片人還有羅伊李、尹米莉、傑迪利弗席茲和拉斐爾馬爾古萊斯，監製則是蜜雪兒莫瑞賽和喬許布洛林。幕後創意團隊包括攝影指導拉金西波、製作設計湯姆哈默克、剪輯喬墨菲及服裝設計翠許桑莫菲爾。配樂則是萊恩哈樂戴、海斯哈樂戴和札克克瑞格。

《凶器》由新線影業出品，Subconscious/Vertigo Entertainment/Boulderlight Pictures公司製作，導演札克克瑞格作品，華納兄弟影業發行，台灣預計8月2D · IMAX同步上映。

👇《凶器》官方預告

👇《凶器》監視器畫面

《凶器》。圖/華納兄弟提供

《凶器》。圖/華納兄弟提供

《凶器》。圖/華納兄弟提供

《凶器》。圖/華納兄弟提供